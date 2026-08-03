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李四川新廣告「選擇開路」 蘇巧慧競辦：市政缺失不能抱怨？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將指出，蘇巧慧立委任內協助爭取捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，媒體均曾報導，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。圖／蘇巧慧競辦提供
蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將指出，蘇巧慧立委任內協助爭取捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，媒體均曾報導，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。圖／蘇巧慧競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今日釋出形象廣告，指出「有人選擇抱怨，我選擇開路」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧競辦發言人馬亨亨．夷將今天表示，選舉期間候選人有各自的形象包裝都尊重，但李四川在影片宣傳文中說「有人選擇抱怨」，似乎是在為自己的市政缺失找藉口，難道市民對於荒腔走板的工程不能抱怨？

2026九合一選舉

馬亨亨．夷將說，李四川在副市長任內側溝清得不如柯市府，水溝裡面還長出大山蘇；李四川挪用平均地權基金去蓋台北市740萬的遮陽設備，到現在一支都沒完成；李四川承諾要解決大巨蛋漏水，結果就在職棒明星賽舉辦時還在漏水。這些攸關民眾生活權益、工程完善率、市政預算合理性的批評，李四川卻要人民不能抱怨？

馬亨亨．夷將表示，候選人的廣告應該符合實際的人設才能感動人心，蘇巧慧會持續推出政績影片以及這一路來許多志同道合、一起讓台灣更好的同伴為蘇巧慧發聲的影音，來證明蘇巧慧是最了解各行各業未來需求和發展的新北市長人選。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 國民黨 民進黨

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