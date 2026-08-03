影／民調女性支持度偏低 沈伯洋：都市設計將納入女性安全

民進黨台北市長參選人沈伯洋下午出席「印太戰略智庫論壇台北女聲對話沈伯洋」活動時，就媒體6月公佈民調中，女性支持度相較於男性是偏低的，就只有 26.9%，相較對手蔣萬安則是女性比男性高，是 55.7%。關於女性支持度未來會希望如何來提高？會提出相關政策嗎？

就此沈伯洋表示，性別在我們的政策裡面，它會本來就會配合所有的政策。「性別」最主要是「制度性」的政策，而不是單一政策。

對於女性民調偏低一事，沈伯洋表示，民調都會參考，畢竟女性政策本來就是執政黨要做的；本來就應該要說服更多的群眾。

對於參加印太戰略智庫論壇的「台北女聲對話沈伯洋」活動，沈伯洋表示，今天活動的形式比較像是 Q&A 的形式，所以要看這些提問者提什麼問題。如果以自己的角度出發，城市最主要的第一個應該就是「安全」的議題。不論是我們對於年長者還是小孩，我們都很著重安全議題，而女性的安全議題絕對是我們第一著重的。

沈伯洋接著表示，首先，國內外有Safety Audit（安全審查/審計），意思就是說在城市設計的每一個環節的時候，其實都必須要有「女性安全」的納入。第二，制度有時候對女性是不公平的，比如說勞工相關的制度、比如家庭照顧相關的制度，要怎麼樣讓兩性更為平等；不要讓向任何一方（男方或女方）傾斜，這都是市政上面能夠做到的事情。