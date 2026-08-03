宜蘭高鐵後...吳宗憲開說明會拋「全縣捷運化鐵路高架」 4大願景承諾

宜蘭縣長參選人吳宗憲立委今天舉辦「迎接高鐵，繁榮地方」說明會，邀集縣府、民代、產業代表與鄉親對話，民眾期盼加速規劃高鐵特定區，由於未來鐵路高架對在地人的使用需求更高，吳宗憲進一步提出「全縣鐵路高架化」等四大規劃，承諾若上任後將立即推動。

行政院7月23日核定高鐵延伸宜蘭案，多數民眾仍不了解規劃內容，吳宗憲邀請縣府團隊說明高鐵宜蘭址站規劃，高鐵特定區約420公頃，預計今年8月提交都市計畫書，9月辦理公開展覽，明年3月送縣都委會審議、7月送內政部都委會審議後通過實施。

吳宗憲指出，高鐵總預算高達四千億，過去中央政府卻只在宜蘭辦過一次公聽會，地方疑慮未解，今天他再度邀請大家座談，就是要把第一線最真實的心聲統整出來，帶給正在規劃階段的縣府團隊。

張勝德議長等多位民代、鄉親反映重要建議：

一、 「期程加速，趕快做！」：高鐵拖越久，成本越高，都市計畫、招商及周邊建設都要超前部署，力拚在通車前完成配套，規劃審議行政流程也必須加快，不能讓鄉親一等再等。

二、 「資訊透明，建立溝通平台」：無論土地徵收、拆遷補償或特區規劃，地主與居民有權第一時間掌握，不要讓大家無所適從，絕不能暗箱操作。

三、 「長遠布局，打造環島高鐵網」：交通建設要思考到未來50年，高鐵延伸宜蘭不該是終點，政府更要規劃朝花東延伸，打造環島高鐵網，鄉親建議未來能否評估在蘇澳設置第二個站點。

吳宗憲指出，他跟張議長有相同想法，原本規劃位於壯圍鄉的「機廠」可以南移到蘇澳，這樣路線往南延，爭取增設蘇澳停靠站。未來他有4大承諾願景：

一、資訊公開透明：建立常態性的高鐵專屬資訊平台，追蹤所有重大交通建設進度即時公開。 二、提高調度層級，快速精準決策：拉高至「縣府層級」，指派一名副秘書長以上層級親自統籌跨局處、跨鄉鎮直接聯繫與決策，打破冗長流程。 三、保障在地權益與永續發展：邀集外部學者專家、在地民代、公務員共同參與規劃，吳宗憲會站在第一線替居民把關，確保建設推動、補償及環保都能兼顧。 四、完整鐵道路網，打造捷運化運輸：繼續爭取頭城、礁溪路段的高架化，更希望延伸至蘇澳，另也希望推動台鐵捷運化與觀光支線規劃，讓高鐵、台鐵相互串聯，增加區間車班次朝向類台北捷運的運作模式，形成完整公共運輸路網。

議長張勝德等人建議把目前規劃位於高鐵站址的維修機廠，改設在蘇澳鎮隘丁，讓路線往南延，保留高鐵站址的完整規劃。圖／吳宗憲競辦提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲立委今天舉辦「迎接高鐵，繁榮地方」說明會，他進一步提出「全縣鐵路高架化」等四大規劃，承諾若上任後將立即推動。圖／吳宗憲競辦提供

民眾踴躍提出針對宜蘭高鐵建設的看法及建議。圖／吳宗憲競辦提供