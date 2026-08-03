萬大線動態測試 李四川承諾2027完工、蘇巧慧端770億爭取成果

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今共同視察捷運萬大中和線主線動態測試，並搭乘列車由莒光站行駛至連城錦和站。國民黨新北市長參選人李四川表示，未來若當選，將接棒侯友宜腳步，持續與蔣萬安合作，推動萬大中和線於2027年完工；民進黨新北市長參選人蘇巧慧則指出，她曾爭取萬大線二期總經費由555億元提高至770億元，未來將持續緊盯工程進度，完善新北軌道路網。

李四川表示，萬大中和樹林線從他在台北縣服務期間就開始規畫，如今進入主線動態測試，是雙北捷運建設的重要里程碑，也是雙北共治的具體成果。他感謝侯友宜、蔣萬安、雙北歷屆首長，以及市府團隊和第一線工作人員長年投入，並表示很榮幸曾參與其中。

李四川指出，未來若當選新北市長，將接棒侯友宜推動軌道建設的腳步，繼續與蔣萬安緊密合作，全力促成萬大中和線於2027年完工，也將持續推動萬大線二期及新北各線捷運建設，打造雙北30分鐘通勤生活圈。

蘇巧慧則表示，她在2018年成功爭取行政院核定萬大中和樹林線二期、土城樹林線555億元總經費，後續因疫情及國際情勢造成原物料價格上漲、工程多次流標，她持續協調相關單位並向行政院爭取修正預算，最終核定總經費提高至770億元，確保工程順利推動。

蘇巧慧說，她日前也前往土城樹林線CQ890標工程現場視察，關心周邊高壓電纜地下化進度。她說，自2020年起便與台電公司、新北捷運局及樹林區公所多次協調、會勘，推動捷運沿線高壓電纜地下化，盼提升施工進度及品質。

她也指出，連城錦和站、中和高中站及金城路段長期設置施工圍籬，在地居民期盼盡快拆除，預計年底可逐步撤除捷運站周邊施工圍籬、還路於民。未來萬大中和線與土城樹林線完工後，可進一步串聯雙北軌道路網，提升中和、土城及樹林交通便利性，並帶動沿線產業與生活機能發展。