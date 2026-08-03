彰化縣長選舉鄭麗文提「龜兔賽跑」 綠營、無黨籍忙否認是烏龜

國民黨彰化縣黨部今起舉辦提名同志說明會，全面展開「陸戰」，黨主席鄭麗文以「龜兔賽跑」比喻民進黨的自以為有執政中央當靠山、有賴清德總統的關愛眼神就一定會贏，但選民眼睛是雪亮，贏在終點的會是一步一腳印、踏實會做事的魏平政。

鄭麗文今出席國民黨彰化縣第一場提名同志說明會，介紹站在身邊的魏平政，「有人說他起步慢，起步慢不要緊。」鄭麗文問台下支持者有沒有聽過「龜兔賽跑」故事？最後誰贏？兔子「靠勢、懶惰」，民進黨的自為有執政中央當靠山，有賴清德總統的關愛眼神，這樣就會選贏嗎？選民的眼睛「金金看」、很有智慧，會看見魏平政一步一腳印、認真負責、會做事。

鄭麗文說，國民黨執政有金字招牌、真金不怕火煉，拿得出成績單，像彰化縣長王惠美認真打拚、做事，不像民進黨每天亂、每天鬥，只會出一張嘴，整天鬧個不停還猛開「芭樂票」，社頭芭樂甜又脆，民進黨的「芭樂」看得到吃不到。

鄭麗文又說，彰化縣是未來第七都，縣長人選太重要，不能隨便選，魏平政是執業律師，曾全程經歷家族傳產的經營、開發創新，是很好的CEO，事業有成義無反顧、一心一意為彰化縣未來規畫，魏平政若當選一定能讓彰化縣起飛，國民今年11月一定要先贏，再來是贏回2028，屆時中央與地方強強聯手，一定可以開創彰化和台灣更光明美好的未來。

鄭麗文「龜兔賽跑」一番話，民進黨縣長參選人陳素月競選總部回擊「不對號入錯，有人要自稱烏龜，不予置評。」並表示選舉比的不是速度，而是政策、願景、及候選人的能力、操守及執行力，陳素月從政以來素以「骨力」著稱，腳踏實地一步一腳印，用心服務大家都看得到，相信選民一定會做出最有智慧的決定。

無黨籍彰化縣長參選人邱建富開弓左打藍、右打綠，指出「別人忙著比喻龜兔，我忙著深入基層；別人忙著算計派系，我忙著替彰化未來找出路。」問題不是誰跑得快，而是魏平政從一開始就不了解彰化卻要來參加彰化縣長的競賽。

邱建富開弓引用台灣俗諺「烏龜怕鐵鎚、蟑螂怕拖鞋。」如果魏平政自比烏龜，那自己（邱建富）就是這一場選戰的鐵鎚，至於陳素月代表的是新潮流班師回朝，如果說魏平政是烏龜，那陳素月背後的新潮流，就是彰化鄉親人人喊打的「政治蟑螂」，彰化人要的不是政治勢力重新回來分配利益，而是真正能夠超越黨派、放下派系、為地方做事的縣長。