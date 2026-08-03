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後腦勺都有「川」！李四川福宴巧遇同款髮旋 兩人笑翻合照

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨出席板橋無極觀皇宮觀音佛祖平安福宴，在逾2000人中巧遇一名後腦勺同樣有「川」字髮旋的民眾，兩人開心合影。圖／取自李四川臉書
國民黨新北市長參選人李四川（左）昨出席板橋無極觀皇宮觀音佛祖平安福宴，在逾2000人中巧遇一名後腦勺同樣有「川」字髮旋的民眾，兩人開心合影。圖／取自李四川臉書

國民黨新北市長參選人李四川昨出席板橋無極觀皇宮觀音佛祖平安福宴，現場席開200多桌、逾2000人參與。李四川今天在臉書分享，他在人群中意外遇到一名後腦勺同樣有「川」字髮旋的民眾，兩人相視而笑並合影，笑稱這是屬於「川」的默契。

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李四川表示，自己的後腦勺多年來逐漸形成一個「川」字，團隊時常開玩笑稱這是他的商標。他幽默說，這並非設計師特別刻出來的，而是睡一睡，某天突然就定型，彷彿老天知道他需要一個招牌，「川」字在頭，讓大家都知道他是李四川。

他指出，昨晚參加無極觀皇宮平安福宴時，在200多桌、2000多人的人海中，剛好遇到另一位後腦勺同樣有「川」字的民眾。一開始經過時並未注意，突然回頭才發現，讓他引用「驀然回首，那人就在燈火『通明』處」形容當下情景。

李四川說，他隨即回頭尋找對方，兩人「我看你、你看我」，最後都笑了出來，並拍下合照。他笑稱，這果然是屬於「川」的默契，也讓這場大型福宴多了一段意外插曲。

李四川表示，昨晚現場聚集來自新北市及其他縣市的宮廟人士，他也認識許多新朋友、遇見不少老朋友。面對民眾熱情加油，甚至有人踩上椅子高聲呼喊，他直言當下相當感動。

他也寫道，和炎熱天氣相比，終究還是「人心熱」勝出，並感謝觀音佛祖護佑，讓大家能平安齊聚，也讓他得以在芸芸眾生中遇見另一位「川」。

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