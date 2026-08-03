黃國昌喊目標議員翻倍達28席 大新竹基隆彰化等7縣市成立黨團

迎戰2026年地方選舉，民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨今年沒有擴大提名，而是相對採取精準提名，也就是在適當選區提名1席議員，自己心中的選戰目標就是議員席次翻倍，包括基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、台中市及彰化縣都要成立議會黨團。

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對民眾黨昨天舉辦七周年黨慶，他說這七年走來真的不容易，自己過去也帶過第三勢力政黨，「在當前的選舉制度下面，我們面對兩大黨的夾殺，特別是手握權力的人『一手蘿蔔一手棒子』，想要裂解第三勢力政黨的機率有多高。」

黃國昌指出，2005年實施單一選舉兩票制以來，包括親民黨、台聯黨都面臨這樣的衝擊，民眾黨從2019年成立至今，回首過去7年真的不容易，但是整個軌跡還是逐漸在成長，包括2020年拿到158萬張政黨票，2022年在地方選舉斬獲14席議員，到了2024年已經有超過300萬張政黨票。

黃國昌說，民眾黨這樣的成長速度非常快，同時也獲得不少中間選民支持，但是也因此觸怒「賴皇」、惹得對方不高興，民眾黨去年黨慶的主題為「勇敢」，當時真的是內外交相迫，他也承受了莫大的壓力，包括內部黨務、立法院的工作，還有要把前主席柯文哲從台北看守所救出來。

黃國昌表示，民眾黨今年沒有擴大提名，相對採取精準提名的方式，也就是在適當選區提名1席議員，所有獲得徵召或提名的候選人，大家昨天在台中黨慶齊聚一堂，就是要讓台灣社會知道「民眾黨已經不是一人政黨」，現在有一大群人願意投入政治到基層服務，「我們今年要彰顯這個價值，口號就是一起上場，為台灣拚到底。」

談及今年地方選戰目標，黃國昌則說，其實就是議員席次翻倍，希望整體能夠達到28席，包括基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、台中市及彰化縣都要成立議會黨團，至於桃園市距離目標還差一點點，「這是我現在整體看下來，非常有機會成立黨團的地方。」