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彰化藍營今起「陸戰」 鄭麗文：提名魏平政選縣長不是開空頭支票

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文到社頭鄉出席提名同志介紹會，說明國民黨2026選舉從社頭鄉起步，起因縣長參選人魏平政既是律師又有傳產經驗。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文到社頭鄉出席提名同志介紹會，說明國民黨2026選舉從社頭鄉起步，起因縣長參選人魏平政既是律師又有傳產經驗。記者簡慧珍／攝影

國民黨彰化縣長選舉今起全面展開「陸戰」，黨主席鄭麗文表示，社頭鄉是彰化縣也是台灣中小企業的典範，魏平政家族經營的織襪公司根留社頭鄉，產品行銷歐美、越做越好，國民黨提名魏平政不是開空頭支票，而是看到現在台灣的問題，要拿出真正解決問題的方法。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣黨部舉辦提名同志說明會，上午從縣長參選人魏平政的家鄉社頭出發，下午場在員林市。除了社頭鄉長蕭浚二，縣議員第六選區（田中鎮、社頭鄉、二水鄉）的縣議員鄭俊雄、蕭妤亘和縣議員參選人彭世和及蕭岳倫都到場，和鄭麗文同台手拉手高喊「凍蒜」。

鄭麗文說，社頭有三多「芭樂多、襪子多、董事長多」，如果了解社頭鄉產業，就會了解台灣經濟是一步一腳印、客廳即工廠，所有中小企齊心協助創造「台灣錢淹腳目」經濟奇蹟。

鄭麗文批評民進黨政府，韓國吃美豬、美牛是跟美國簽訂FTA，蘇貞昌謊稱台灣人吃萊豬就能跟美國簽訂自由貿易協定，結果都是欺騙。

鄭麗文話鋒一轉，指出台灣沒和美國簽FTA，對傳產影響很大，尤其是紡織業，但能在驚濤駭浪中屹立不倒就是社頭鄉厲害之處，就像魏平政家族的織襪事業打下一片天，客製化、精緻化、有創意，不必去中國大陸也可繼續攻占歐美市場，魏家事業就是最佳典範。

鄭麗文提到台灣股市一直漲是台積電、半導體的帶動，台灣傳產何去何從？超過八成就業機會在傳產，不是靠高科技產業，想要護台、保台的人都要來社頭取經，要來請教魏平政家族未來怎麼走；台灣和大陸不同，因大陸製造成本低廉，台灣和韓國不同，因韓國與美國簽FTA，台灣未來要怎麼辦？資金、AI技術和人才從哪裡來？政府要回答這個問題。

鄭麗文表示，台灣不能再把大陸當作生產基地，以魏平政家族織襪事業為例，能歐美市場賣得「嚇嚇叫」，如果進軍大陸市場成為第一品牌那就不一樣，國民黨提名魏平政不是開空頭支票，而是看到台灣問題，要拿出真正解決問題的方法。鄭麗文強調「向社頭人致敬」，提名同志說明會從社頭鄉出發，因社頭是最好的典範，社頭經驗應推廣到全彰、全台，讓台灣傳產更上一層樓，讓彰化好還要更好。

國民黨主席鄭麗文到社頭鄉出席提名同志介紹會，為縣長參選人魏平政、鄉長蕭浚二、縣議員鄭俊雄和蕭妤亘、縣議員參選人彭世和及蕭岳倫高喊「凍蒜」。記者簡慧珍／攝影
國民黨主席鄭麗文到社頭鄉出席提名同志介紹會，為縣長參選人魏平政、鄉長蕭浚二、縣議員鄭俊雄和蕭妤亘、縣議員參選人彭世和及蕭岳倫高喊「凍蒜」。記者簡慧珍／攝影

藍營 鄭麗文 魏平政 民進黨 國民黨 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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