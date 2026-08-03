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徐欣瑩首支競選CF曝光「從衛星找座標」為新竹創新局

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首支競選CF「為新竹創新局」，以從衛星找座標，為新竹創新局為主軸，從宇宙視角切入新竹縣發展。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首支競選CF「為新竹創新局」，以從衛星找座標，為新竹創新局為主軸，從宇宙視角切入新竹縣發展。圖／徐欣瑩辦公室提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首支競選CF「為新竹創新局」，以從衛星座標，為新竹創新局為主軸，從宇宙視角切入新竹縣發展，提出「科技AI＋愛心AI」願景，主打兼顧科技實力與人文關懷，打造幸福城市。

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影片從浩瀚銀河與地球視角開場，部分畫面結合AI生成，將新竹縣比喻為台灣天空中閃耀的星星，象徵承載科技夢想與全球矚目的晶片產業。隨後鏡頭拉回縣民日常，呈現家長清晨趕通勤、校區不足、服務業及傳統產業面臨高物價壓力、年輕人追趕高房價，以及長輩面臨長照資源不足等生活困境。

徐欣瑩在影片中表示，「世界急需我們的晶片，我們卻稀缺偏鄉的醫療和長照。再強的城市，也不該讓人們在生活中裝作堅強。」她認為，新竹縣在高科技產業持續成長的同時，城市治理也應同步提升，讓公共服務跟上發展腳步。

徐欣瑩表示，自己過去「仰望過天際，也測量過衛星」，如今從更高的視角重新審視新竹縣，認為新竹縣不應只是半導體重鎮，更應成為兼具科技發展與人文關懷的幸福城市。

她並提出「從衛星找座標，為新竹創新局」的競選主軸，主張打造「科技AI」結合「愛心AI」的城市，讓科技治理與生活照顧並行，讓新竹縣不只擁有科技競爭力，也具備人文溫度與治理品質。

徐欣瑩辦公室表示，這支形象片是競選活動的序曲，也是向縣民提出城市願景。徐欣瑩以「雙AI」為主軸，提出增加臨時托育及2歲專班、新建室內特色兒童樂園、65歲以上免健保自付額、敬老卡提高至每月1000點，以及免費提供65歲以上長者AI敬老健康手環等政見，希望精準回應不同世代需求，打造更幸福的新竹縣。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首支競選CF「為新竹創新局」，以從衛星找座標，為新竹創新局為主軸，從宇宙視角切入新竹縣發展。圖／徐欣瑩辦公室提供
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今發布首支競選CF「為新竹創新局」，以從衛星找座標，為新竹創新局為主軸，從宇宙視角切入新竹縣發展。圖／徐欣瑩辦公室提供

徐欣瑩 座標 衛星 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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