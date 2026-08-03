嘉市議員選戰擠爆 4小黨結盟東西區各押1人搶進議會

嘉義市議員東、西區選戰有意參選人數持續增加，第三勢力也出現新的合作模式。小民參政歐巴桑聯盟、時代力量、台灣基進及台灣綠黨組成「台灣前進陣線」，今天宣布東、西區各集中支持1名參選人，由陳玥妗出戰東區、林詩涵角逐西區，希望在激烈選戰中避免力量分散，合力搶進市議會。時代力量黨主席王婉諭說，4黨合作不只是選區協調，而是希望地方議會能增加不同的監督力量。

林詩涵12年前曾以第三勢力身分參選嘉義市長，選後留在嘉義生活、成家，投入地方文化、親子教育、公民參與及審議民主，如今再度投入選戰，改披戰袍角逐西區議員。她說，這次目標很明確，就是與陳玥妗力拚東、西區各拿下1席。

王婉諭表示，政黨之間不應只有競爭與對立，4黨經過長時間溝通才促成合作，希望在地方議會各取得席次。她並稱，這樣的政黨合作並非單純選區分配，而是資源與理念整合。

台灣基進黨主席王興煥表示，2022年台灣基進在嘉義市東、西區都推出議員參選人，今年因4黨已有合作規畫，加上先前參選人各有生涯安排，因此改採共同支持人選；4黨在全台約30個選區布局，原則上同一選區先協調人選，避免第三勢力彼此競爭。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，過去第三勢力在地方曾有一定空間，但因力量分散不易突破，這次改以政黨合作方式集中資源，希望增加進入地方議會的機會。

已投入東區選戰一段時間的陳玥妗表示，嘉義市幅員不大，托育、教育、交通等問題往往不分東、西區，林詩涵加入後，兩人可共同研究市政議題，也讓第三勢力在東、西區都有參選人。

兩人選戰也將採聯合作戰，除共同走訪市場、公園、夜市及街頭巷弄，林詩涵規畫舉辦「客廳會」，直接蒐集市民對市政的意見；陳玥妗則發揮教師及親子共學經驗，深入社區舉辦親子活動。兩個團隊也將共享市政研究成果，針對照顧、教育、交通、文化及重大建設提出主張，若雙雙當選，將在議會聯合提案、共同追蹤市府施政。

嘉義市議員東、西區今年有意參選者眾，傳統政黨、新人及各路人馬陸續布局，選情競爭升溫。4個小黨此次捨棄各自為戰，改採「東、西區各押1人」策略，能否將分散的第三勢力選票有效整合，突破藍綠及地方既有政治版圖，成為這次嘉義市議員選戰另一項觀察指標。

台灣前進陣線布局嘉義市議員選戰，3黨主席到場力挺，左起台灣基進黨主席王興煥、綠黨共同召集人甘崇緯、西區議員參選人林詩涵、東區議員參選人陳玥妗、時代力量黨主席王婉諭。記者李宗祐／攝影