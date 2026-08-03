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批蔣萬安不務正業、蓋牌兒虐 民進黨：真正凍未條的是家長

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢（左起）、台北市議員簡舒培、台北市議員洪健益。圖／行政院提供
民進黨發言人吳崢（左起）、台北市議員簡舒培、台北市議員洪健益。圖／行政院提供

台北市私立夏莉絲幼兒園爆發兒虐案，民進黨台北市議員洪健益批評，台北市長蔣萬安仍在「棄車保帥」，夏莉絲大安館仍在招生、招聘老師，騙不知情家長。台北市議員簡舒培也說，蔣萬安不處理自身職權，卻對與自己無關的倒閣議題喊得震天價響，若市長只會作秀，找尋政治舞台，「台北市民應該給他一條生路」。

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民進黨發言人吳崢、簡舒培、洪健益今日上午舉行「虐童蔣不聽，家長凍未條」記者會，批評蔣萬安市府行政怠惰，讓家長求助無門，只能靠媒體揭露、向議員陳情，甚至被迫自力救濟替孩子轉學。

洪健益指出，位於台北市的夏莉絲幼兒園收費堪稱幼教界「特斯拉等級」，蔣萬安過去還曾親自為創辦人及執行長寫下推薦信，替機構背書。如今卻爆發嚴重虐童及管理失職事件，蔣市府不僅未展現應有的監督態度，更難辭其咎。

洪健益續指，市府資料顯示，仁愛校虐童案爆發初期僅遭輕罰6000元，直到輿論延燒才提高至 6 萬元，而仁愛校更涉及進用無資格教保人員、超收幼生及違反師生比等多項違規。同集團的大安校也有違法情事，市府卻未裁罰，仍放任持續招生、招募員工。請蔣萬安市長公開道歉，並立即要求集團旗下所有機構全面停招，避免更多幼童權益與家長信任持續受害。

簡舒培進一步指出，夏莉絲集團在兒虐案爆發前，就已累積13件1999陳情，但教育局不是回覆查無違規，就是要求家長自行舉證。事件爆發後，北市府明知仁愛校、大安校屬同一管理體系，管理階層責無旁貸，卻僅處分仁愛校，未一併處理大安校，迫使大安校家長集體替孩子轉學。簡舒培質疑，夏莉絲集團究竟有什麼「通天本領」，能在多起陳情與檢舉下始終毫髮無傷，甚至還曾獲得蔣萬安市長頒發感謝狀，令人無法接受。

簡舒培表示，教育局處理虐童案件慢半拍，發新聞稿反擊議員卻很快。從接獲通報到裁罰幼兒園耗時20天，在議員依據市府提供資料提出質疑後，教育局卻迅速連發多篇新聞稿替市府辯護。簡舒培痛批，「資料就是市府提供的，到底哪裡不實？」教育局忙著反擊議員，卻沒有把心力放在保護孩子、追究失職責任。

吳崢表示，蔣萬安日前上街喊「凍未條」，但真正「凍未條」的是台北市的家長。蔣萬安上任來，台北市接連爆發多起虐童及不當管教案件，受害幼童已超過百人，蔣忙著政治作秀，面對兒虐事件卻遲未家長道歉，也未提出有效改革，請蔣萬安好好面對，檢討教保機構監管制度，徹查問題機構，還給北市家長安心的育兒環境。

2026九合一選舉 台北市選舉 民進黨 兒虐 蔣萬安 簡舒培 洪健益

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