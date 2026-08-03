讚李四川功不可沒 侯友宜、蔣萬安試乘萬大中和線

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安今天共同視察捷運萬大中和線主線動態測試，並首度搭乘列車由莒光站行駛至連城錦和站。萬大線一期目前整體工程進度超過85%，今年5月啟動主線動態測試，正式由土建施工邁入系統整合驗證階段，預計2027年底實質完工，通車後可望移轉板南線約6萬至10萬旅次。

萬大中和線一期全長約9.5公里，共設9座地下車站及1座金城機廠，其中約5.7公里、5座車站及機廠位於新北市境內。全線18條隧道均已完成鑽掘，目前持續進行列車測試、機電系統安裝、車站水電環控與裝修，以及道路復舊等工程。

侯友宜表示，萬大中和線是新北「四環八線」中的第二環，這也是他第6度視察萬大線工程。而三鶯線通車後，平日運量已達約2.6萬人次，假日更超過5萬人次，不少旅客轉乘板南線，使板南線原本沉重的運輸壓力持續增加。

侯友宜指出，萬大線通車後，預估可移轉板南線約6萬至10萬旅次，有助舒緩尖峰人潮。他也在致詞時當面向蔣萬安喊話，台北捷運公司新採購的10列新車預計明年5月陸續到位，盼能優先投入板南線及淡水信義線，改善兩條繁忙路線的擁擠情形。

蔣萬安隨後回應，台北捷運公司新進的10列列車，將優先滿足板南線及淡水信義線等運量繁忙路線的需求，當場答應侯友宜所提出的建議。蔣也表示，市府將啟動「還路於民」，配合工程進度陸續撤除施工圍籬，讓沿線居民盡快恢復正常生活。

侯友宜說，今天與蔣萬安搭乘的列車現階段仍採手動駕駛，但行駛相當平穩，後續還將進行自動駕駛、全線系統整合及穩定度測試。他期盼萬大線一期明年底如期完成，第二期土城樹林線則應設定2030年完工目標，全力加速推動，不能一路延後至2031年、2032年。

萬大線通車後，從中和高中站前往中正紀念堂站，交通時間將由目前約38分鐘縮短至14分鐘，並可於中和站轉乘環狀線，在中正紀念堂站銜接淡水信義線及松山新店線，未來莒光站也規畫串聯泰山板橋輕軌。

蔣萬安表示，萬大線一期進入動態測試，是工程重要里程碑，也象徵全線隧道及軌道完成貫通後，正式進入系統整合與驗證階段。路線串聯台北市中正、萬華，以及新北市永和、中和、土城等生活圈，通車後將讓雙北朝「30分鐘共同生活圈」的目標再向前一步。

蔣萬安強調，捷運是高度整合的公共工程，安全永遠是最優先考量，每一次測試、每一筆驗證資料，都是確保未來列車安全營運及工程品質的重要把關。

蔣萬安也特別感謝台北市前副市長李四川，指出李四川在新北市副市長任內即參與萬大線前期規畫，轉任台北市副市長後，又帶領台北市捷運局團隊持續推進工程，克服地下潛盾施工等困難，讓隧道順利貫通，直言萬大線工程能走到今天的重要里程碑，「李四川功不可沒」。

台北市捷運局第一區工程處長程道信表示，萬大線一期沿線共有8處聯合開發基地，均已完成招商，總金額達521億元。其中金城機廠上方規畫興建9棟30層以上複合式大樓，結合住宅、商場及停車空間，招商金額超過290億元；機廠範圍另將開闢20公尺道路，串聯莒光路與金城路三段，改善周邊交通。

程道信指出，新北市境內連城錦和站工程進度已超過93%，中和高中站接近90%，莒光站與金城機廠區域則接近84%。各工區辦理道路復舊時，也將同步改善人行空間，包括拓寬人行道、增設行人庇護島，以及規畫機車、自行車轉乘空間。

台北市捷運局機電系統工程處長何宗軒表示，萬大線一期共採購19列電聯車，目前已有15列運抵金城機廠，剩餘4列預計今年10月底前全數到位。金城機廠地下儲車區可停放36列電聯車，足以容納一期19列及二期16列列車，並負責列車維修、保養、停放及調度排程。

何宗軒指出，列車今年5月駛入主線進行動態測試，6月起展開號誌化測試，今年下半年將先進行莒光站至連城錦和站間的小範圍測試，希望及早發現系統介面、軟體及號誌問題，提前除錯。預計明年4月完成一期所有車站送電，5月完成列車全線貫通，後續再進行全線動態、系統整合及穩定度測試。

新北捷運局長李政安表示，連城錦和站鄰近遠東科學園區及中和工業區，規畫約200席機車位及400席自行車位，提供通勤族轉乘；金城機廠上方則規畫興建約9棟複合式大樓，包括商場、停車場及3000多戶住宅。新北境內各工區也將依工程進度逐步縮減圍籬並辦理道路復舊，改善沿線交通及行人空間。

新北市長侯友宜今天出席萬大中和線主線動態測試視察，指出通車後可望分流板南線運量，舒緩尖峰人潮。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）今天共同視察萬大中和線主線動態測試。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右三）、台北市長蔣萬安（右二）今天率雙北市府團隊及民意代表，共同視察萬大中和線主線動態測試並合影。記者張策／攝影