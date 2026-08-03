桃園為何無市立醫院？ 張善政：市府給3大學土地、中央不給錢蓋

桃園市長張善政市政說明會第一站今天上午來到觀音區，面對台下滿場鄉親，市府特別安排專人說明未來桃園市立醫院在觀音規畫分院的地點及規模，引起觀音人高度關切。

張善政也首次對外完整說明，為什麼從鄭文燦市長任內到他上任，原先期望大學來設醫院都破局，關鍵關鍵在於大學，和想要跟大學合作的醫院因為知道沒有經費來源，教育部言明在先不補助設醫院的經費，其中要和大學合作的醫院評估後發現會賠錢，大家因此都打退堂鼓。

張善政強調，市政府有責任照顧好市民的健康，市立醫院剛開始的投資要花上百億元（八德總院和觀音、大溪、復興分院）不會因為賠錢或成本高就不蓋市立醫院，而且要蓋最好的市立醫院，包括基層診所和市立醫院合作，建立優質的醫療網，守護桃園市民的健康。

市政說明會在觀音高中禮堂舉行，張善政說，桃園是六都裡面唯一一個沒有市立醫院的城市，這實在是很奇怪的事，以前鄭文燦市長也曾經想過辦法，辦法很簡單，就是把土地無償撥用送給幾個國立大學，像是清華大學、陽明交大、中央大學，條件是送給他們的土地，他們要去想辦法蓋醫院。教育部也支持，但是這幾個學校有土地蓋醫院，錢要自己想辦法，教育部表示不會因為大學有土地就編預算給他們蓋醫院，所以三個有意願的學校都沒有錢蓋醫院，拿了我們的土地放在那邊好多年，這大家都知道，尤其是議會幾位議員常常在問「為什麼土地在那邊放了好多年，一直沒有辦法蓋醫院呢？」因為找不到人來蓋醫院，因為沒有錢蓋醫院。

張善政指出，雖然清華大學後來跟高雄醫學大學有簽合約，不過後來高雄醫學大學算一算會虧本，就算雙方簽了合約、簽了 MOU 也沒有用，又退回去。所以，要跟大家報告，醫院要賺錢很難，要像台大、榮總或是林口長庚醫院那麼大的規模，才可以賺錢，像我們要蓋的市立醫院包括總院、分院會不會賺錢？答案是 No，不會賺錢。

不過市政府要照顧大家健康，要蓋市立醫院不編預算怎麼照顧鄉親的健康，對不對？（台下全回應「對」）所以我們決定既然以前送土地給學校，要學校想辦法蓋醫院這條路走不通，我們自己來做，對不對？（民眾：對）所以市府規畫了市立醫院加三個分院，大家知道嗎？光醫院建築加上醫療設備，未來幾年在市立醫院要預編超過 100 億台幣預算，這個就是市府照顧所有鄉親健康的決心。

張善政詳細說明市立醫院的規模。記者鄭國樑／攝影