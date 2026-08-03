影／「全開麥」食安風暴衝擊總統本命區？台南市民投票兩難點名減分項

「全開麥」六都街訪，第二站前進歷來被視為民進黨與總統賴清德的「本命區」台南市，隨著2026年地方選戰逐步白熱化，這座傳統綠營鐵票倉正面臨選民觀念轉變與地方施政檢驗。在近期食安風暴延燒、城市交通等建設停滯多重因素影響下，部分市民表示對「長期綠色執政」產生疲態，世代之間投票意向逐漸分歧。

食安風暴與建設停滯 衝擊民眾信任度

近期食安與毒油議題持續發酵，中央與地方行政責任引發熱議。受訪市民表示，食安問題連動中央與地方把關機制，若處置不當將直接衝擊民眾信心，直言中央政績表現恐成為地方選情的「減分」因素。 此外，基層對台南市交通與硬體建設的抱怨亦相當明顯。多位受訪者指出，相較於鄰近的高雄市蓬勃發展，台南公共交通與捷運建設「喊了十幾年仍不見影子」，相較科技業持續爆發性成長，傳統產業發展失衡讓部分民眾感到焦慮不安，對老城區的發展停滯感到憂心。

陳亭妃深耕基層 謝龍介聲量佔優勢

針對下屆台南市長人選，國民黨台南市長參選人謝龍介與民進黨台南市長參選人陳亭妃各有優劣。受訪者普遍認為，謝龍介具備「辯才無礙」的知名媒體形象，空戰影響力高，惟部分年輕受訪者對其國會問政印象較無正面評價，在基層親和力與深耕上仍有強化空間；陳亭妃則憑藉多年在地選民服務，在長輩與基層獲得高度評價。

儘管民眾期待有所改變，但在最終投票選擇上仍呈現高度矛盾。街訪發現，即便對民進黨執政有所怨言，但國民黨近期展現出偏向親中的立場，讓他們陷入「投票兩難」，也成為中間選民與年輕族群跨不過去的紅線。有民眾表示，雖然對台南現狀不滿意，但不想冒著被統一的風險，對國民黨還是「投不下去」。台南選民最終是不是「含淚投票」繼續支持民進黨？還是用投票行動表達對市政成績單的不滿？「全開麥」台南街頭大調查給了最真實的答案。