快訊

分科成績公布！數甲五標3年新低 數乙少2至5級分降幅居冠

從「不許復辟」到推動恢復 軍審重啟曝綠營內部矛盾？

Galaxy Z Fold8 Ultra開箱！摺痕退散、多工效能 雙開遊戲不卡

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「全開麥」食安風暴衝擊總統本命區？台南市民投票兩難點名減分項

聯合報／ 記者 何柔嫺 陳昱凱 王彥鈞 ／台南即時報導

「全開麥」六都街訪，第二站前進歷來被視為民進黨與總統賴清德的「本命區」台南市，隨著2026年地方選戰逐步白熱化，這座傳統綠營鐵票倉正面臨選民觀念轉變與地方施政檢驗。在近期食安風暴延燒、城市交通等建設停滯多重因素影響下，部分市民表示對「長期綠色執政」產生疲態，世代之間投票意向逐漸分歧。

2026九合一選舉

食安風暴與建設停滯 衝擊民眾信任度

 

近期食安與毒油議題持續發酵，中央與地方行政責任引發熱議。受訪市民表示，食安問題連動中央與地方把關機制，若處置不當將直接衝擊民眾信心，直言中央政績表現恐成為地方選情的「減分」因素。  此外，基層對台南市交通與硬體建設的抱怨亦相當明顯。多位受訪者指出，相較於鄰近的高雄市蓬勃發展，台南公共交通與捷運建設「喊了十幾年仍不見影子」，相較科技業持續爆發性成長，傳統產業發展失衡讓部分民眾感到焦慮不安，對老城區的發展停滯感到憂心。

陳亭妃深耕基層 謝龍介聲量佔優勢

針對下屆台南市長人選，國民黨台南市長參選人謝龍介與民進黨台南市長參選人陳亭妃各有優劣。受訪者普遍認為，謝龍介具備「辯才無礙」的知名媒體形象，空戰影響力高，惟部分年輕受訪者對其國會問政印象較無正面評價，在基層親和力與深耕上仍有強化空間；陳亭妃則憑藉多年在地選民服務，在長輩與基層獲得高度評價。

儘管民眾期待有所改變，但在最終投票選擇上仍呈現高度矛盾。街訪發現，即便對民進黨執政有所怨言，但國民黨近期展現出偏向親中的立場，讓他們陷入「投票兩難」，也成為中間選民與年輕族群跨不過去的紅線。有民眾表示，雖然對台南現狀不滿意，但不想冒著被統一的風險，對國民黨還是「投不下去」。台南選民最終是不是「含淚投票」繼續支持民進黨？還是用投票行動表達對市政成績單的不滿？「全開麥」台南街頭大調查給了最真實的答案。

近期食安與毒油議題持續發酵，受訪市民表示，食安問題連動中央與地方把關機制，若處置不當將直接衝擊民眾信心，直言中央政績表現恐成為地方選情的「減分」因素。「全開麥」記者深入台南街頭大調查，給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計 AI生成
近期食安與毒油議題持續發酵，受訪市民表示，食安問題連動中央與地方把關機制，若處置不當將直接衝擊民眾信心，直言中央政績表現恐成為地方選情的「減分」因素。「全開麥」記者深入台南街頭大調查，給了最真實的答案。記者何柔嫺／設計 AI生成

食安 投票 台南 2026九合一選舉 台南市選舉

延伸閱讀

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

台南2原民議員拚連任 組織動員扮關鍵

江啟臣問政說明會清水出發 何欣純陪伴親子歡度假日

新聞眼／大林蒲遷村案怒火續燒 綠鐵票區難保？

相關新聞

李四川推社群形象廣告 草根腔喊「世界級新北 永遠為你超越想像」

距11月28日投票剩3個多月，新北市長選戰愈來愈熱，國民黨參選人李四川的社群形象概念廣告今天上架，李用草根味十足腔調喊出「為你打造世界級新北，永遠為你超越想像」，展現一路走來做實事的人設，還有一次次為城市克服困局的經驗，凸顯川氏風格。

影／「全開麥」食安風暴衝擊總統本命區？台南市民投票兩難點名減分項

「全開麥」六都街訪，第二站前進歷來被視為民進黨與總統賴清德的「本命區」台南市，隨著2026年地方選戰逐步白熱化，這座傳統綠營鐵票倉正面臨選民觀念轉變與地方施政檢驗。在近期食安風暴延燒、城市交通等建設停滯多重因素影響下，部分市民表示對「長期綠色執政」產生疲態，世代之間投票意向逐漸分歧。

沈伯洋曝明公布主視覺、下周發表新政 聚焦首都2.0精進制度

民進黨台北市長參選人沈伯洋今清晨到大安森林公園與民眾打招呼，沈也透露8月起將有一系列活動，包含明天將公布主視覺及下周將公布五大政策，沈強調一直以來都思考如何讓城市要帥、要美、有魅力，政策將聚焦於制度上精進，讓北市有產業、商圈、人才回流，真正邁向首都2.0。

九合一風雲／綠營沒贏過的屏東市 選民結構成勝負關鍵

屏東市長選舉不只是藍綠對決，更是觀察選民結構變化的重要指標。年底九合一選舉，屏東市長選舉，民進黨徵召縣議員梁育慈，挑戰尋求連任國民黨籍市長周佳琪，形成「女將對決」。梁育慈若挑戰成功，代表民進黨突破長年未跨越政治門檻；周佳琪則要為藍營在南台灣守住少數灘頭堡。這一役，藍綠都不能輕忽。 青年、首投族與都市人口是否改變投票版圖？歷屆選舉數據、地方組織與選民流向，將牽動這場指標戰役的最終結果。聯合報數位版深入解析影響選情的關鍵因素，帶你掌握勝負背後的變化......

蔣萬安顧市政拚連任 沈伯洋首場造勢大會

民進黨北市黨部昨辦首場市長參選人沈伯洋造勢大會，競辦副主委、立委王世堅送上「水勺」，勉勵「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，暗酸北市長蔣萬安進廚房怕燙，不敢改變、怕得罪人。對於綠辦首場造勢，藍營認為，現任市長蔣萬安把市政顧好就是最好宣傳。

新北市長選情…衝刺陸戰 藍綠爭中間選民認同

二○二六選戰愈來愈熱，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧陸戰行程滿檔，也發揮母雞氣勢帶議員小雞造勢。距選戰剩三個多月，除鞏固基本盤，也要搶攻中間票，各家民調顯示有近三成選民尚未決定是否投票或投給誰，蘇巧慧昨直言「誰先找到誰先贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。