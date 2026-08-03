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李四川推社群形象廣告 草根腔喊「世界級新北 永遠為你超越想像」

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
國民黨參選人李四川推群形象概念廣告，李用草根味十足腔調喊出「為你打造世界級新北，永遠為你超越想像」，展現一路走來做實事人設，還有一次次為城市克服困局的經驗。圖／李四川競辦提供
國民黨參選人李四川推群形象概念廣告，李用草根味十足腔調喊出「為你打造世界級新北，永遠為你超越想像」，展現一路走來做實事人設，還有一次次為城市克服困局的經驗。圖／李四川競辦提供

距11月28日投票剩3個多月，新北市長選戰愈來愈熱，國民黨參選人李四川社群形象概念廣告今天上架，李用草根味十足腔調喊出「為你打造世界級新北，永遠為你超越想像」，展現一路走來做實事的人設，還有一次次為城市克服困局的經驗，凸顯川氏風格。

2026九合一選舉

影片開場破題點出「看不到路的時候，有人選擇抱怨，但我選擇開路」，李四川背對鏡頭入場，談到「工程人不在乎鎂光燈」，也到路平燈亮水溝通不是什麼大道理，只是接住市民在乎的事。

李四川投入新北選戰前，是北市副市長，影片中回顧他超越困局，孵出台灣第一顆大巨蛋，克服公安、結構、鄰里等考驗，李四川直言沒有一關好過，但每一關都過了。

「新北怎麼面對AI時代？輝達那一年，我們團隊跟對方每周視訊，整整談了將近一年。」李四川說，市府團隊合力推進，讓輝達在北市設海外總部計畫成真，一次又一次風光地完成，「我看的城市發展的另一個起點」。

「這些事教會我的，不是我很行，是一座城市會卡在哪裡，我大概都走過一遍了。」李四川談起為城市解決問題的執行力，務實地給出內心答案。

「新北世界級，新北創新局。」這是影片的結尾，李四川強調，新北將發揮全台人口最多城市的優勢及競爭力，持續開創新局，他自信地說「新北的下一段路，我知道怎麼鋪」。

李四川 社群 新北 2026九合一選舉

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