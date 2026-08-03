沈伯洋曝明公布主視覺、下周發表新政 聚焦首都2.0精進制度

民進黨台北市長參選人沈伯洋今清晨到大安森林公園與民眾打招呼，沈也透露8月起將有一系列活動，包含明天將公布主視覺及下周將公布五大政策，沈強調一直以來都思考如何讓城市要帥、要美、有魅力，政策將聚焦於制度上精進，讓北市有產業、商圈、人才回流，真正邁向首都2.0。

沈伯洋今天清晨在選區議員簡舒培、王閔生、參選人陳聖文、劉品妡陪同下到大安森林公園與晨運民眾拜票，不少民眾也熱情上前握手、拍照，沈表示，大安區是他居住超過20年的地方，自己也會到這邊抓寶，加上公園早上運動人潮很多，清晨是最適合到公園打招呼時間。

沈伯洋也預告，接下來8月除有一連串的活動外，明天也會公布競選團隊主視覺，並在下周舉行五大政策發表，將會聚焦「首都2.0」有別於基礎建設發布，重點是要建立好的制度打造台北市生態系。而面對媒體詢問，近日網路民調領先蔣萬安，沈則說，民調都是一時，現階段還是會勤走基層，傾聽民眾意見。

被問到日前脫口秀聲稱蔣萬安很帥，卻遭藍議員轟沒水準，沈反問「講別人長得帥，怎麼會是格局不好？」但主要是希望台北市不只首長帥，重點是城市要帥、要美、有魅力，在提出政見時一直思考要怎麼改善這座城市，讓它更適合居住，讓大家更想待在這裡，也讓觀光客更想來。

沈伯洋今天清晨在選區議員簡舒培、王閔生、參選人陳聖文、劉品妡陪同下到大安森林公園與晨運民眾拜票，不少民眾也熱情上前握手、拍照。記者洪子凱／攝影