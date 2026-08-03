新北市長選情衝刺陸戰 藍綠爭中間選民認同

二○二六選戰愈來愈熱，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧陸戰行程滿檔，也發揮母雞氣勢帶議員小雞造勢。距選戰剩三個多月，除鞏固基本盤，也要搶攻中間票，各家民調顯示有近三成選民尚未決定是否投票或投給誰，蘇巧慧昨直言「誰先找到誰先贏」。

李四川昨早到土城學府市場掃街，一名支持者突然叫住他遞上字條。親筆字跡寫「四面八方建設為民，川河流行服務為民」，十六字巧妙藏入名字也寫下期許。李說，當下感動難以言喻，「有人願意提筆寫起你，那是莫大榮幸，超越千言萬語的感動。」

掃街過程，不少民眾從市場另一頭衝過來握手、合照，有支持者雀躍地說「你要當選，這是新北的福氣。」李四川回應「有你們的鼓勵，才是我的福氣。」

李四川昨偕拚連任的議員林金結、蔡淑君分別在土城及林口辦市政說明會，展現高人氣，他提及台北大巨蛋、輝達及北士科等議題，強調具備重大工程協調及推動經驗，若有機會接棒，將把豐富經驗帶回新北。

蘇巧慧延續鐵人行程，昨早到新莊裕民市場，接著趕往鶯歌、板橋、林口、蘆洲等區。蘇陪板橋李昆穎、林口戴翎育等議員參選人辦座談會，她說，投入選戰快八○○天，民調從大幅落後到追近，獲勝機會加大。

她指出，有約三成選民未決定是否投票或支持對象，希望支持者不只要爭取身邊的人，更要找出這群尚未表態選民，誰先找到誰先贏，多拉一票是一票。

為打動對政治較冷感的群眾，正值暑假，蘇團隊在各區巡迴辦「水獺媽媽樂園」親子活動，昨至鶯歌國小，「水獺媽媽」蘇巧慧展現親和力，蹲下身與孩子擊掌、合照，被熱情小粉絲包圍，有人「全勤」場場都到，讓蘇巧慧直呼感動，也強調，她會是「最懂親子的市長」，要讓新北成為最適合育兒家庭安居樂業的城市。