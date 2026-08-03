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星期評論／福利加碼背離初衷 敬老卡美意變調

聯合報／ 本報記者張裕珍

適逢選舉年，各地紛紛開出敬老愛心卡加碼支票。美其名要讓敬老卡點數看的到用的到，實際上卻避開交通、運動等真正需要改善的痛點，轉而以擴大購物消費作為政策亮點，甚至不見防弊、稽核機制，非長者本人也能消費，敬老卡美意變調。

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敬老愛心卡政策初衷在於促進長者外出、提升社會參與、維持健康生活，點數以交通補助為主。多年來被詬病不好用，原因正是大眾運輸不便，站牌遠、班次少，自然難養成長者搭車習慣，多數縣市使用率低落，桃園更有逾半數持卡者完全沒使用過。

選舉年一到，各縣市紛紛端出敬老卡加碼方案，從點數增加到擴大使用項目，也有縣市長參選人提點數年度累積制政見，形成一場場福利競賽。然而，比起競逐誰給得更多，更應說明的是，政策是否仍符合敬老卡目的，及財政是否足以長期支撐。

不可諱言，長者期待敬老卡加碼，在選舉年帶來不小選票壓力。尤其新竹市近年率先開放敬老卡可到農會購物，頗受長者好評，今年包括苗栗、竹縣與桃園甚至雙北都在評估後決定跟進，這也讓敬老卡不再只是補助交通與運動，正逐漸轉變至鼓勵消費。

值得憂心的是，當敬老卡開放一般消費，卻沒足夠機制把關是否由長者本人實際使用；苗栗七月起擴大敬老卡農會消費，有民眾「呷好逗相報」能替家中長輩代買，縱使成功帶動辦卡量、促進點數使用，但政策對象消失了，也背離了敬老卡政策初衷。

桃園審計處最新查核報告更點出，敬老卡使用運動場館比率僅一成，原因並非長者沒有運動需求，而是部分行政區根本沒有合作場館。比起跟風擴大消費，縣市府真正需要改善的是服務可近性，而非一味增加新的消費項目，否則只是本末倒置。

敬老福利值得持續擴充，但縣市府應回歸政策本質，著重擴充長者願意走出去、用得到的服務。面對超高齡化社會來臨，縣市府也可思考開創公私協力模式，鼓勵更多民間業者成為敬老卡合作夥伴，涵蓋交通、運動、藝文或旅遊等，同時建立完善實名稽核制度，讓「敬老」名副其實。

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