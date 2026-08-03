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中市角力 江啟臣清水造勢 何欣純下戰帖
台中市長選戰升溫，藍綠隔空交火。國民黨參選人江啟臣昨天在清水紫雲巖舉辦首場問政說明會，市長盧秀燕親自站台，交棒意味濃厚，並暗批前市長未兌現政見；民進黨參選人何欣純則反擊，質疑國民黨「拿香對拜」、跟隨其政策，並向江下戰帖，要求公開辯論，首回合即火藥味十足。
2026九合一選舉
國民黨市長參選人首場問政說明會選在清水紫雲巖舉辦，現場氣氛熱烈，江啟臣牽著台中市議長張清照與眾人高喊「凍蒜」，盧秀燕更親自站台，活動交棒意味濃厚。
盧秀燕感性表示：「八年前我來選市長的時候，第一場問政說明會，就是辦在這個地方。」
江啟臣也向鄉親高喊：「八年後站在這裡，江啟臣準備好了」，強調將延續盧秀燕施政，並承諾加碼推動，甚至借用韓國瑜金句喊出「貨出去，人進來」，帶動發展，盧江交棒意味濃厚。
盧秀燕也向綠營開砲，指出台中人口逐年增加，海線清水人口突破九萬、沙鹿達十萬、梧棲六萬，均創歷史新高；話鋒一轉，強調市長與議長同黨的重要性，並提到前市長林佳龍選前承諾延續胡志強的老人健保補助，上任後卻取消。
圖／何欣純辦公室提供
何欣純則反擊，質疑對手抄襲其路線。她受訪表示：「一路上我看到，反而是盧市長拿香對拜，包括學校午餐免費等等」，並直言「國民黨一路跟隨我的政策，歡迎來辯論。」
何欣純也把握假日勤跑行程，提出多項政見，包括擴大敬老愛心卡使用範圍、提高計程車使用點數、將免費營養午餐納入私立學校並提高餐標，以及在甲安埔、海線與山城興建全民運動館等。
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