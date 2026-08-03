聽新聞
0:00 / 0:00

中市角力 江啟臣清水造勢 何欣純下戰帖

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
國民黨台中市長參選人江啟臣首場問政說明會，循市長盧秀燕（右四）勝利模式，昨從清水紫雲巖出發，議長張清照號召黨籍議員、地方人士力挺。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣首場問政說明會，循市長盧秀燕（右四）勝利模式，昨從清水紫雲巖出發，議長張清照號召黨籍議員、地方人士力挺。記者游振昇／攝影

台中市長選戰升溫，藍綠隔空交火。國民黨參選人江啟臣昨天在清水紫雲巖舉辦首場問政說明會，市長盧秀燕親自站台，交棒意味濃厚，並暗批前市長未兌現政見；民進黨參選人何欣純則反擊，質疑國民黨「拿香對拜」、跟隨其政策，並向江下戰帖，要求公開辯論，首回合即火藥味十足。

2026九合一選舉

國民黨市長參選人首場問政說明會選在清水紫雲巖舉辦，現場氣氛熱烈，江啟臣牽著台中市議長張清照與眾人高喊「凍蒜」，盧秀燕更親自站台，活動交棒意味濃厚。

盧秀燕感性表示：「八年前我來選市長的時候，第一場問政說明會，就是辦在這個地方。」

江啟臣也向鄉親高喊：「八年後站在這裡，江啟臣準備好了」，強調將延續盧秀燕施政，並承諾加碼推動，甚至借用韓國瑜金句喊出「貨出去，人進來」，帶動發展，盧江交棒意味濃厚。

盧秀燕也向綠營開砲，指出台中人口逐年增加，海線清水人口突破九萬、沙鹿達十萬、梧棲六萬，均創歷史新高；話鋒一轉，強調市長與議長同黨的重要性，並提到前市長林佳龍選前承諾延續胡志強的老人健保補助，上任後卻取消。

民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨參加親子活動，並表示歡迎對手江啟臣公開辯論政策。</p><!--6--><p> 圖／何欣純辦公室提供
民進黨台中市長參選人何欣純（中）昨參加親子活動，並表示歡迎對手江啟臣公開辯論政策。

圖／何欣純辦公室提供

何欣純則反擊，質疑對手抄襲其路線。她受訪表示：「一路上我看到，反而是盧市長拿香對拜，包括學校午餐免費等等」，並直言「國民黨一路跟隨我的政策，歡迎來辯論。」

何欣純也把握假日勤跑行程，提出多項政見，包括擴大敬老愛心卡使用範圍、提高計程車使用點數、將免費營養午餐納入私立學校並提高餐標，以及在甲安埔、海線與山城興建全民運動館等。

2026九合一選舉 台中 江啟臣 何欣純

延伸閱讀

江啟臣問政說明會清水出發 何欣純陪伴親子歡度假日

影／為江啟臣站台 盧秀燕：以前那個人當選後台中老人健保補助全取消

盧秀燕批台中市長換黨做老人健保補助恐取消 何欣純反擊

台中北區4搶3 藍綠對決內部競合

相關新聞

蔣萬安顧市政拚連任 沈伯洋首場造勢大會

民進黨北市黨部昨辦首場市長參選人沈伯洋造勢大會，競辦副主委、立委王世堅送上「水勺」，勉勵「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，暗酸北市長蔣萬安進廚房怕燙，不敢改變、怕得罪人。對於綠辦首場造勢，藍營認為，現任市長蔣萬安把市政顧好就是最好宣傳。

新北市長選情衝刺陸戰 藍綠爭中間選民認同

二○二六選戰愈來愈熱，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧陸戰行程滿檔，也發揮母雞氣勢帶議員小雞造勢。距選戰剩三個多月，除鞏固基本盤，也要搶攻中間票，各家民調顯示有近三成選民尚未決定是否投票或投給誰，蘇巧慧昨直言「誰先找到誰先贏」。

中市角力 江啟臣清水造勢 何欣純下戰帖

台中市長選戰升溫，藍綠隔空交火。國民黨參選人江啟臣昨天在清水紫雲巖舉辦首場問政說明會，市長盧秀燕親自站台，交棒意味濃厚，並暗批前市長未兌現政見；民進黨參選人何欣純則反擊，質疑國民黨「拿香對拜」、跟隨其政策，並向江下戰帖，要求公開辯論，首回合即火藥味十足。

星期評論／福利加碼背離初衷 敬老卡美意變調

適逢選舉年，各地紛紛開出敬老愛心卡加碼支票。美其名要讓敬老卡點數看的到用的到，實際上卻避開交通、運動等真正需要改善的痛點，轉而以擴大購物消費作為政策亮點，甚至不見防弊、稽核機制，非長者本人也能消費，敬老卡美意變調。

選情初探／台南2原民議員拚連任 組織動員扮關鍵

台南市議員第十二、第十三選區分別為平地原住民、山地原住民，皆屬單一席次選舉，歷來競爭激烈，兩區現任者都要拚連任，但已各一人挑戰，平地原住民有「資深挑戰者」五度競逐，國民黨則在山地原住民提名新人，各陣營組織動員成選情關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。