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蔣萬安顧市政拚連任 沈伯洋首場造勢大會

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安（左二）昨出席二○二六台北羽球公開賽男單冠軍賽頒獎典禮，與球迷揮手致意。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（左二）昨出席二○二六台北羽球公開賽男單冠軍賽頒獎典禮，與球迷揮手致意。記者余承翰／攝影

民進黨北市黨部昨辦首場市長參選人沈伯洋造勢大會，競辦副主委、立委王世堅送上「水勺」，勉勵「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，暗酸北市長蔣萬安進廚房怕燙，不敢改變、怕得罪人。對於綠辦首場造勢，藍營認為，現任市長蔣萬安把市政顧好就是最好宣傳。

2026九合一選舉

選戰剩不到四個月，民進黨北市黨部昨舉行主委、執評委就職典禮及沈伯洋市長競選座談會，黨秘書長徐國勇、行政院政委陳時中等人到場，王世堅以競選辦公室副主委身分出席，這也是王宣布接任副主委後首度參與沈伯洋同框造勢。

王世堅說，年底比賽才剛開始，蔣萬安固然有其強項、優點、光環，但從凱道遊行、倒閣說，他個人覺得蔣過於得意忘形、光環正減弱，沈伯洋絕對有可能困住蔣。

王世堅送上水勺，祝福沈伯洋敢做敢當、負責任，既然承擔了任務，就不要畏懼過程會面臨的困難與挑戰，王也批評蔣萬安「進廚房還怕燙」，憂心前市長陳水扁卸任後多年北市都沒改變，「沒有進步就是退步」，一定要支持沈來改變台北市。

國民黨北市議員張斯綱表示，蔣萬安是爭取連任，市政顧好就是最好的選戰宣傳。沈伯洋近日聲量有下降趨勢，蔣不須隨對手起舞，大型造勢可能會等到十、十一月。隨著選情倒數，各區議員都會有活動，將邀請蔣萬安出席，按過往經驗，市長每位參選人至少都會陪同一場，能發揮母雞帶小雞作用。

民進黨北市黨部昨在萬華舉行台北隊首場造勢，立委王世堅（右）贈送水瓢給台北市長參選人沈伯洋。記者鄭超文／攝影
民進黨北市黨部昨在萬華舉行台北隊首場造勢，立委王世堅（右）贈送水瓢給台北市長參選人沈伯洋。記者鄭超文／攝影

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