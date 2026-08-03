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選情初探／台南2原民議員拚連任 組織動員扮關鍵

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

台南議員第十二、第十三選區分別為平地原住民、山地原住民，皆屬單一席次選舉，歷來競爭激烈，兩區現任者都要拚連任，但已各一人挑戰，平地原住民有「資深挑戰者」五度競逐，國民黨則在山地原住民提名新人，各陣營組織動員成選情關鍵。

2026九合一選舉

截至六月底，台南平地原住民人口五二八七人、山地原住民六二四○人，合計達一萬一五二七人，近年持續成長，不過實際投票人數約僅二、三千人。

平地原住民議員現任為無黨籍穎艾達利（Ingay Tali），八年前從時任區議員、母親蔡玉枝成功接棒，蔡玉枝兩任都代表國民黨，他兩任皆無黨，持續投入原民文化、教育及青年事務，在平地原住民族群累積一定支持基礎；將以無黨第五度參選的李美素，三度獲綠營提名選此區、本屆無黨競選，她曾任民進黨立委助理、台南的原住民社團職務，長期在地深耕。

山地原住民議員部分，現任是無黨籍施余興望（Tjakumay Tagaw），於全市原民最多的永康區設址，長年經營地方，且本屆當選後遭指控賄選，獲判無罪確定、當選無效之訴也駁回確定；國民黨提名新人辛晴晴投入，曾任黨籍市議員林燕祝助理，黨籍市長參選人立委謝龍介協助曝光，盼整合藍營支持者、爭取年輕選民認同。

地方政壇人士分析，台南原住民議員選舉屬典型組織戰，向來難以藍綠板塊判斷勝負，參選人的家族族群關係、教會系統，以及長期服務成果，才是左右選情重要因素。

議員 原住民 台南 藍綠

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