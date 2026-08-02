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童子瑋、王義川對談 童提尖峰包車通勤 王獻策：通勤常客VIP先訂位

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋（右），接受「這樣川正好」主持人、立委王義川（左）專訪時，提及服務通勤族的客運政策，王也獻策助攻。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋（右），接受「這樣川正好」主持人、立委王義川（左）專訪時，提及服務通勤族的客運政策，王也獻策助攻。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今天說，昨接受「這樣川正好」主持人、立委王義川專訪，提及服務通勤族的客運政策，王曾任台中市交通局長，因此也向他討教。王的建議是可以優先給客運常客訂位權，打造類似通勤VIP的方案，作為普及公共運輸的誘因。

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童子瑋表示，上月他提出國道通勤政見，希望能回應市民的交通需求，讓通勤族「上的了車」。方案包括推動市府採購服務，透過大數據掌握乘車狀況，要求業者直接從基隆熱點發車，讓尖峰時段的通勤族，都能夠順利上車。

童子瑋說，有許多民眾會關心司機缺工的問題，他認為這是因為開設班次不足，沒有足夠多的誘因吸引業者來到基隆。他會透過市府採購服務的方式，讓業者加開班次有穩定收益，更能保障司機的薪酬，這會是一個市府、乘客、業者的三贏方案。

王義川說，市府採購服務的白話文就是「市政府透過業者包遊覽車」，如果民意代表、市政府跟監理單位，能協調出一個合適的定位，民眾早起上班就可以買票上車，對業者來說，如果經費不夠，市府就來補貼。未來他會幫童子瑋跟公路總局協調溝通，確保政見落實。

王義川分析，童子瑋當上市長，實施這個政策後，市政府的負荷只會下降，不會上升，因為當市民養成搭乘國道客運習慣後，有穩定性的發車，就會吸引更多民眾來搭乘，市政府要面對的交通民怨就減少。

王義川也「獻策」，建議童子瑋可以提供給每月固定搭乘天數的常客「優先訂位權」，例如只要每個月搭到10天，就可以透過定位系統取得固定座位，但如果搭乘次數不足，就再把座位釋出給其他乘客，藉以保證常客搭乘品質及通勤穩定性。

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋（右），接受「這樣川正好」主持人、立委王義川（左）專訪時，提及服務通勤族的客運政策，王也獻策助攻。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋（右），接受「這樣川正好」主持人、立委王義川（左）專訪時，提及服務通勤族的客運政策，王也獻策助攻。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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