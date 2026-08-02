沈伯洋批蔣萬安市政「卡到陰」...北市反擊：卡的是中央 看不到毒油真相

民進黨北市長參選人沈伯洋今批蔣萬安過去3年台北市卡太久，有點像卡到陰，交通卡、資源也卡、水溝也卡住...。北市副發言人葉向媛反擊，沈顯然忘「班班有鮮奶」正是中央搞砸喊卡，中央不做台北做；尤其毒油案，真正卡住的是市民看不到真相。

葉向媛說，「班班有鮮奶」沈委員有為孩子的鮮奶說過一句話嗎？即使沈委員不熟悉市政、不清楚市府已經闢謠，市府還是願意說明，教育局已經明確指出8月21日前就會完成全市營養午餐招標。

葉向媛指出，沈一再傳謠、只會一再翻車，事實是市長與局處首長採購鳳梨釋迦、支持農民、沒有讓一個基層同仁掏錢；沈委員嘴上說著回歸市政、卻連基本事實都搞不清楚，只會讓人搖頭。

至於開會議題，相較於蔣市長對重大市政議題召開專案會議，請問沈委員有用同樣標準檢視自己缺席質詢、或要求賴總統召開食安國安會議嗎？難道又是雙標、綠能你不能？

對於沈伯洋指控台北「什麼都卡住」，葉向媛表示，真正卡住的是市民看不到毒油案的真相，市民希望沈委員盡到質詢監督之責，讓民進黨中央政府給出中聯總經理介入的20%專家會議紀錄、不要再卡了。

葉呼籲，沈委員該張開雙眼看看真實的台北，不要「卡住」自己對台北的認識；事實是北士科成功引進輝達進駐，吸引更多企業投資意願，哪裡卡住？即使降雨超標，雨勢一緩水就順著下水道系統快速退去，哪裡卡住？清潔隊員每天敬業清除、市民都看在眼裡，哪裡卡住？