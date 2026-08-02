立委陳培瑜輔選林國漳批藍白砍預算 吳宗憲陣營回嗆顛倒是非又在騙

立委陳培瑜今受邀參加宜蘭縣市長參選人林國漳與韓瑩舉辦的繪本活動，批評藍白「中央砍預算、地方演好人」；吳宗憲陣營回嗆，行政院不依法編列預算，也不執行立法院三讀通過的民生法案，卻顛倒是非、誤導民眾，林國漳身為法律人，難道不清楚立法院通過的法定預算具法律效力，行政院應該執行嗎？

吳宗憲競辦發言人鄭皓文說，根據預算法規定，屬於經常支出的社福預算根本不受總預算審查進度影響，依法皆可正常動支，更何況立法院國民黨與民眾黨團早在今年初就已提案，讓新興計畫預算可以先行使用，是行政院長卓榮泰基於政治考量遲遲不動支。

鄭皓文質疑綠營縣長參選人林國漳近日所提出的政見中，光是一個「智慧敬老卡」政策，每年所需經費便高達15 億元，請問這筆龐大經費從哪裡來？難道不是民進黨一路反對的財劃法經費嗎？林國漳又要反對、又要使用，完全就是欺騙選民、騙選票。

據了解，民進黨不分區立委陳培瑜今上午受邀參加「韓吉姐姐培你讀繪本」活動，說故事給宜蘭的下一代聽。她說，相當認同林國漳與韓瑩所提出的照明升級、圖書倍增及營養午餐精進等政見，切中家長痛點的良政。

她指出，所有優質政策的落實都需要預算支持，但中央總預算卻在立法院遭國民黨與民眾黨卡關超過300天，甚至要在二輪預算中進行通案統刪，更譴責國民黨提名的宜蘭縣長參選人吳宗憲喊著要照顧兒童與長者健康，卻在中央配合黨團杯葛總預算，「在地方演好人，在中央大砍預算」。

陳培瑜呼籲，8月底新的年度總預算即將送入立法院，藍白兩黨應以民生為重，儘速讓國家預算順利通過，讓中央與地方能夠緊密配合，這才是宜蘭鄉親與下一代之福。

吳宗憲競辦發言人鄭皓文回應，民進黨不分區立委陳培瑜為縣長參選人林國漳站台，並就總預算議題對在野黨大肆抹黑，事實上是行政院不依法編列總預算，也不副署、不執行立法院三讀通過的民生法案。

民進黨從中央立委到地方集體對行政院帶頭違法的行為視而不見，反而甩鍋、怪罪在野黨，不僅邏輯完全錯誤，更暴露對預算法規的無知與雙標。當初無法順利審查預算的根本原因，在於行政院拒絕依立法院三讀通過的法律編列預算。

她批評行政院帶頭違法、送來違法的預算書，陳培瑜委員與林國漳顧問身為立法者與法律人，卻無視行政院破壞法治的行為，回過頭指責依法監督的在野黨，顛倒是非誤導民眾，拿「預算卡關」當成恐嚇道具。