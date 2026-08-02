蘇巧慧公布育兒政見...0至6歲孩童免門診及住院部分負擔 企業延長產假

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員翁震州舉辦的親子活動。蘇巧慧提出開辦夜間托育、擴大臨時托育量能等育兒政見。另主張擴大補助，提供早產兒家庭照顧津貼3萬元及0至6歲孩童看醫生免門診及住院部分負擔，及免費接種疫苗。

蘇巧慧今天週末行程滿檔，一早至新莊裕民市場掃街，受到許多民眾和攤商熱情支持，有攤商熱情大喊「一定凍蒜！」，更有民眾緊擁蘇巧慧，期盼她一定要帶領新北市更加進步。新北市議員翁震州、林秉宥，新北市議員候選人吳奕萱、陳岱吟皆一同出席掃街。

蘇巧慧盛讚新北市議員翁震州長期關注育兒、親子議題，不僅爭取新莊學校軟硬體設備改善，每年也利用暑假期間舉辦親子活動，讓大小朋友有個「放風」好去處，未來她也希望可以和翁震州以及更多優秀的新北市議員，一起讓新北成為更加育兒友善的城市。

蘇巧慧表示她在立法院一直努力爭取補助，減輕育兒家庭負擔，包括新生兒每胎補助10萬元、不孕症補助每胎最高10萬元，還有育兒津貼翻倍、提高托育補助等，加碼照顧育兒家庭。另外還有擴大新生兒篩檢補助，提供早產兒家庭照顧津貼3萬元，推動0至6歲孩童看醫生免門診及住院部分負擔，免費接種腸病毒、輪狀病毒疫苗等等。

蘇巧慧說，未來也期盼帶領市府團隊開辦夜間托育，擴大臨時托育量能，同時鼓勵企業打造友善家庭職場，提供最高100萬元企業獎勵，鼓勵民間企業延長產假、彈性工時及設置托育空間，希望精準照顧雙薪家庭的照護需求。

翁震州指出，他在議會也倡議強化生育及育兒政策，成功爭取加碼生育獎勵金及好孕專車延長服務期限至產後6個月等，更爭取總經費逾2.3億元，完成新莊24校、105項校舍與設備改善，未來將繼續努力從孩童們的視角出發，實踐95公分友善視角的政策方向，讓孩子們在友善、優質的環境下成長。

蘇巧慧與翁震州和參加親子活動的孩童熱情打招呼。記者黃子騰／翻攝

民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席新北市議員翁震州親子活動。記者黃子騰／翻攝