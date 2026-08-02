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楊梅、蘆竹交通待改善 桃園市長參選人黃世杰允投入市政全心回報市民

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰到蘆竹區發表政見，也強力推薦黨籍議員許清順連任。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰到蘆竹區發表政見，也強力推薦黨籍議員許清順連任。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市候選人黃世杰今日上午先後到新屋、楊梅區、蘆竹區，出席黨籍市議員參選人項柏翰、許清順舉行的「心桃園」政見說明會。黃世杰表示，楊梅、蘆竹都是快速發展的區域，交通問題最為緊迫，他會善用他過去的所學與經歷投入市政，全心回報市民，同時推薦項柏翰、許清順，呼籲鄉親讓城市注入新血，也讓老將繼續服務，世代聯手讓心桃園重新動起來。

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黃世杰上午赴楊梅區項柏翰競選總部旁會場，接著又趕抵蘆竹區中福市民活動中心，出席項柏翰、許清順舉辦的「心桃園政見說明會」，黃的競選總部主任委員范振修、民進黨桃園市黨部主委張火爐、桃園市信賴台灣之友會理事長林瑞祥及多位里長都到場。

黃世杰在楊梅表示，楊梅近10年成長很快，也因為人口增加，很多民眾的需求更應該好好被重視，包含公園綠地建設、瓶頸道路打通，未來捷運更要積極努力爭取，搭配公車路網，讓楊梅成為更進步的都會區，促進北北桃生活圈品質一致。

黃世杰也說明蘆竹區的交通不能一直塞下去，這裡有非常多鄉親每天往返雙北工作，對公共運輸依賴很高，但公車班次、捷運接駁及轉乘便利仍然有很大的改善空間。未來也要強化捷運、公車與 YouBike 的接駁整合，會積極排除捷運綠線施工與行政障礙，不要讓鄉親一年又一年地等下去。

黃世杰強力推薦新人項柏翰。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰強力推薦新人項柏翰。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰 桃園 項柏翰 2026九合一選舉 桃園市選舉

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