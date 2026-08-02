首場大造勢！沈伯洋訪美防彈衣不敢脫 吳思瑤：全台灣守護民主之寶

民進黨北市黨部今舉辦首場市長參選人沈伯洋造勢大會，近6百人齊聚會場，場面熱鬧，包含黨秘書長徐國勇、黨部主委吳沛憶、綠委吳思瑤、王世堅及26位市議員及議員參選人等都到場，沈伯洋也喊話台北需要進步，成為台灣的IP，當稱職的領頭羊，盼市民支持他們的台北隊，讓台北市進步。

吳思瑤也提到這次訪美旅程，由於沈是中國大陸全球通緝跨境鎮壓的首要目標，在安全考量下全程皆穿著防彈衣，天氣炎熱相當辛苦，吳說，沈伯洋常常在車上問說，可不可以偷偷脫下來一下下，因為很重且「足艱苦、足阿雜」，但她會跟沈說他是全台灣，為下一個世代，全台灣人都要守護的民主之寶。

沈伯洋也談到，台北市已經很多年非藍綠一對一對決，而最新的民調台北市政黨最高支持度是民進黨，「台北怎麼會沒機會？」過去這幾個月蔣萬安主政的台北市府什麼都卡，交通、水溝、兒虐等問題不斷發生，黨籍議員，不斷質詢，卻都沒有在理，只會喊倒閣、廢監察院，台北有太多太多的事情需要發展，人口不斷流失，需要改變呼籲市民對民進黨推出台北隊有信心，讓台北成為台灣的IP，當稱職的領頭羊。