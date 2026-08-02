關心熊本震災 花蓮3縣長參選人提政策強化防災韌性

日本熊本發生強烈地震，造成傷亡與財產損失，花蓮縣長參選人游淑貞、魏嘉賢、張峻分別提出相關政策，強化防災韌性、建立跨局處專責單位等；張峻還捐助新台幣5萬元表達關懷。

花蓮縣長參選人無黨籍議長張峻關心熊本震災，對比近年花蓮接連發生多起地震，盼把傷痛化為改革力量，打造更安全的韌性城市；無黨籍議員魏嘉賢則提出花蓮應加速防災改革，建立跨局處專責單位；國民黨徵召的吉安鄉長游淑貞則邀請國家政策研究基金會副董事長李鴻源擔任競選團隊總顧問，盼借重其在國土治理、防災工程及公共政策等領域專業，為花蓮打造更具前瞻性的願景。

張峻今天表示，第一時間捐助日本地震災害救助金，不只是表達對日本人民的關懷，更代表花蓮人深知災後重建的不易，也願意把這份曾經接受過的溫暖繼續傳遞下去；台灣與日本同樣位於地震活動頻繁的地理位置，彼此都明白災害來臨時的恐懼與無助，過去台灣遭遇重大災害，日本總是及時伸出援手，此刻也要傳達最真誠的關懷與支持。

張峻指出，花蓮不能每次地震後才重新盤點問題，更不能讓同樣的通訊中斷、道路孤島、物資不足及資訊混亂一再發生。未來若有機會服務縣政，將依據「韌性花蓮地震防災白皮書」，把防災提升為縣政核心工作，從制度、建築、科技、物資及社區等面向同步改革。

魏嘉賢表示，花蓮深知地震帶來的傷痛與重建的艱辛，向熊本災區表達誠摯關懷之意；並強調，天災無法預測，花蓮沒有擱置防災改革的本錢，呼籲透過治理改革與跨局處整合，以防災為優先，超越黨派立場，全面提升防災韌性。

魏嘉賢指出，防災攸關全民生命財產安全，應以專業為本、超越黨派，並打造公開透明、廉潔有效的縣政治理，確保每一分防災資源都能妥善配置、發揮最大效益；防災不能只是災後應變，而是政府平時就必須落實的責任，唯有持續改革、超前部署，才能提升花蓮面對災害的整體韌性。

為擘劃花蓮未來發展藍圖，強化防災韌性、國土規劃與永續治理，游淑貞日前拜會台灣大學土木工程學系暨水工試驗所教授、國家政策研究基金會副董事長李鴻源，並敦聘他擔任競選團隊總顧問。

游淑貞表示，李鴻源歷任中央與地方重要公職，對於極端氣候、災害防救、國土安全及城市治理具有豐富經驗與宏觀視野，其倡導以科學數據結合跨域治理、提升城市韌性的理念，與自己未來推動花蓮縣政的方向高度契合。近年花蓮歷經地震、馬太鞍溪堰塞湖災害等，造成地方基礎建設受創，觀光產業也受到嚴重衝擊，災後重建、防災韌性及觀光復甦已成為花蓮當前最重要的課題。