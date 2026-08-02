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「市長好、凍蒜」喊不停 李四川土城市政說明會熱度破表

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途與支持者握手、擊掌，現場人潮將走道擠得水泄不通。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川進場時沿途與支持者握手、擊掌，現場人潮將走道擠得水泄不通。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市議員林金結土城區樂利國小舉辦市政說明會，儘管烈日當空、天氣炎熱，仍吸引大批支持者到場。李四川一進場便不斷與民眾擊掌、合照，走道一度被擠得水泄不通，現場「市長好」、「李四川凍蒜」、「林金結凍蒜」、「李四川加油」聲此起彼落。

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李四川沿著走道進場時，不少支持者主動伸手擊掌，也有人拿起手機要求合照，他一路停下腳步與民眾互動，短短一段進場路程走了許久。致詞結束後，李四川下台準備離開，同樣被支持者包圍在舞台下方，有人遞上帽子請他簽名，也有人爭相握手、擊掌、合照，直到離場前仍有民眾夾道歡送，立委陳菁徽今也出席力挺。

李四川談及過去參與新北及台北重大建設的經驗，表示新北大巨蛋不應只是一座球場，也要能舉辦演唱會、文化活動，並結合交通與產業發展。他也提到台北大巨蛋、輝達及北士科等議題，強調自己具備重大工程協調及推動經驗，若有機會接棒，將把過去累積的經驗帶回新北。

李四川表示，大型建設除了場館本身，交通也相當重要。他提及過去參與「三環三線」及相關捷運、道路建設，認為交通不只解決通勤問題，也能串聯產業聚落，帶動青年就業及區域發展。

林金結則力挺李四川，表示自己與李四川相識多年，認為他做事腳踏實地，不是只會說，而是能真正解決問題。他細數李四川曾任台北縣工務局長、副縣長、新北市副市長，以及高雄、台北副市長，並稱從朱立倫、韓國瑜到蔣萬安，多位首長都爭取李四川加入團隊，正是看中他的工程、行政及城市治理能力。他也提到台北大巨蛋、輝達進駐北士科等重大議題，強調李四川具備處理複雜建設與協調問題的經驗。

林金結表示，自己與李四川相識多年，認為他做事腳踏實地，不是只會說，而是能實際解決問題。他也回應外界對李四川年齡的質疑，強調「選能力，不是選年紀」，呼籲支持者主動向親友拉票。

活動接近尾聲時，李四川再次被支持者團團圍住，簽名、握手及合照要求接連不斷，離場時兩側民眾持續高喊凍蒜與加油，現場氣氛熱烈。

國民黨新北市長參選人李四川（中）與新北市議員林金結（右）等人站上舞台，高舉拳頭與支持者們高喊凍蒜。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）與新北市議員林金結（右）等人站上舞台，高舉拳頭與支持者們高喊凍蒜。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川在活動結束後被支持者團團包圍，替民眾手中的帽子簽名留念。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川在活動結束後被支持者團團包圍，替民眾手中的帽子簽名留念。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川在支持者簇擁下進場，民眾爭相合照、握手，現場不斷傳出「李四川凍蒜」等口號。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川在支持者簇擁下進場，民眾爭相合照、握手，現場不斷傳出「李四川凍蒜」等口號。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川在土城市政說明會替支持者帽子簽名。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川在土城市政說明會替支持者帽子簽名。記者張策／攝影

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