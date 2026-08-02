接副主委首同框！王世堅送沈伯洋「水勺」 暗諷蔣萬安：進廚房還怕燙

民進黨北市黨部今舉辦首場市長參選人沈伯洋造勢大會，身兼競選辦公室副主委、立委王世堅今也出席與沈同台，更帶上「水勺」當禮物送給沈伯洋，勉勵沈伯洋「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，不像蔣萬安進了廚房還怕燙，不敢改變、得罪人，沈絕對能帶領台北市進步、改變。

民進黨北市黨部今舉主委、執評委就職典禮及沈伯洋市長競選座談會，包含黨秘書長徐國勇、行政院政委陳時中等人均到場，而身兼沈伯洋競選辦公室副主委的王世堅今天也出席活動，這也是他宣布接任副主委後首度參與沈的造勢或動，王會前受訪表示，「任憑差遣」這此選舉主角就是沈伯洋和26位議員，過去現在都是他的好同事，於公於私都應該任由他們裁遣。

被問到沈伯洋困不住蔣萬安，王世堅說，比賽才剛開始，蔣固然有他的強項、優點、光環，但從凱道遊行、倒閣說，他個人覺得蔣過於得意忘形，光環正減弱，沈絕對有可能困住蔣。

而今天現場王世堅致詞也送上水勺，喊話沈「敢做匏桸，就毋通驚水燙」，祝福沈敢做敢當、負責任，既然承擔了任務或選擇了某條路，就不要畏懼過程中必然會面臨的困難與挑戰，王致詞批評蔣萬安過於保守怕得罪人，「進廚房還怕燙」，陳水扁卸任後歷經多年台北市都沒改變，「沒有進步就是退步」，一定要支持沈伯洋讓他改變台北市。