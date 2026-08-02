盧秀燕批台中市長換黨做老人健保補助恐取消 何欣純反擊

國民黨籍立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市長盧秀燕站台說，市長和議長要配合，否則像前任市長胡志強做的老人健保補助，那個人和胡競選時說會繼續做，結果當選，台中市老人健保補助全部取消；民進黨台中市長參選人何欣純表示，盧市長最近似乎把重心放在台北，沒有把心思放在台中市民真正關心的事情，所以才會連何欣純早就公開承諾的老人健保政策都沒有注意到。

何欣純表示，她從去年下半年開始，在地方大小座談、六星市政168巡迴說明會和各種公開場合，都一再向市民清楚承諾，只要她有機會擔任台中市長，老人健保補助一定會持續，絕對不會取消，這一直都是她公開且明確的立場。

如果盧市長沒有留意到，她願意藉這個機會再次向所有市民鄭重說明，何欣純如果在12月25日就任台中市長，老人健保補助一定延續，不但不會取消，她提出的政見還要加碼，敬老愛心卡也會再升級，讓長輩獲得更多照顧。

何欣純說，盧市長不要用不實說法製造市民疑慮，不要一邊擔任其競爭對手的主任委員，一邊散播錯誤訊息，更令人不解的是，最近許多政策方向都在跟進、引用其提出的主張，卻又對其政策承諾提出質疑。