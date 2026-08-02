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藍白合新竹局！黃國昌喊話國民黨「履行協議」 這3人組最強鐵三角
針對新縣市和竹北市的選戰，民眾黨主席黃國昌說，如何在新竹縣和新竹市搭配徐欣瑩和高虹安，以及在竹北市可以由邱臣遠代表台灣民眾黨，形成最強鐵三角，相信中國國民黨會履行過去的共識跟承諾。
2026九合一選舉
黃國昌今到台中市參加民眾黨全國黨代表會議和黨慶，他在受訪時做以上表示。他說，今年年底的選舉有關行政首長的部分，台灣民眾黨向來的態度就是本於最大的誠意跟善意跟國民黨進行協商跟溝通，之前有簽訂了政黨合作協議。
他說，在新竹縣的布局上，過去不管是跟中國國民黨主席鄭麗文、還是國民黨徵召的新竹縣長參選人徐欣瑩，彼此之間都有共同的默契跟共識。怎麼樣在新竹縣和新竹市搭配徐欣瑩和高虹安，以及在竹北市可以由邱臣遠代表台灣民眾黨，形成最強鐵三角，相信中國國民黨會履行過去的共識跟承諾，共同打贏新竹縣、竹北市跟新竹市的選戰。
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