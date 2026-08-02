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從落後到與李四川互有領先 蘇巧慧：找出3成未表態者先贏

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市議員參選人李昆穎（左起）、民進黨新北市長參選人、南投縣長參選人溫世政。記者葉德正／攝影
民進黨新北市議員參選人李昆穎（左起）、民進黨新北市長參選人、南投縣長參選人溫世政。記者葉德正／攝影

2026選戰愈來愈熱，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋市議員參選人李昆穎聯合座談會，她在致詞時表示，投入新北市長選戰已快800天，從一開始民調落後20幾％，現已追到平手並與對手互有領先。現距投票剩118天，仍有約3成選民尚未決定是否投票或投給誰，籲支持者幫她一起努力找出這些人，「誰先找到誰先贏」。

2026九合一選舉

蘇巧慧表示，她已向新北市民爭取服務機會超過800天，選情從早期落後到如今逐步追近、互有領先，代表團隊獲勝機會更大，但差一票就是差一票。

她指出，目前有約3成選民未決定是否投票或支持對象，希望支持者不只要爭取身邊的人，更要找出這群尚未表態民眾，誰先找到誰先贏，多拉一票就是多一票。

蘇巧慧說，她與李昆穎共同提出板橋醫療園區、浮洲都市計畫加速推動、板橋輕軌及未來兒童館等地方建設願景，希望未來由議員李昆穎質詢市長蘇巧慧，攜手推動板橋建設升級，他提的東西「蘇巧慧都遵照辦理」。

民進黨南投縣長參選人溫世政表示，自己人生有一半時間住在板橋，過去擔任新北市牙醫師公會理事長期間，曾與蘇巧慧合作推動醫療巡迴車、醫療無障礙、AI醫療及板橋醫療園區等政策，因此此次「義不容辭」跨縣市站台，力挺蘇巧慧及李昆穎。

李昆穎則表示，他提出五大政見主張，希望把中央歷練、工程專業與地方需求結合，與蘇巧慧攜手努力，讓板橋再升級、讓新北更有希望。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋市議員參選人李昆穎聯合座談會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋市議員參選人李昆穎聯合座談會。記者葉德正／攝影

蘇巧慧 李四川 板橋 2026九合一選舉 新北市選舉

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