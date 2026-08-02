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民眾黨7周年黨慶台中登場 黃國昌喊：傾全力把好人才送進地方議會
台灣民眾黨今在台中市舉辦7周年黨慶和黨代表大會，對於如何打贏年底選戰和不至泡沫化？黨主席黃國昌上午受訪時說，台灣民眾黨從具體的行動證實，台灣民眾黨不僅沒有被打垮，而且隊伍、陣容越來越龐大，會傾全黨之力、團結合作，把優秀的候選人送到地方議會去。
2026九合一選舉
民眾黨今在台中市舉辦7周年黨慶和黨代表大會，被視為是今年九合一大選前白營唯一一場全國聯合大造勢，包括有意競選下屆總統的台中市長盧秀燕、創黨主席柯文哲下午都將出席黨慶活動。
黃國昌上午受訪時說，台灣民眾黨創黨到現在已經邁入第7年，在過去這幾年當中，雖然不斷地遭遇到外力的攻擊，甚至執政黨是鋪天蓋地的想要消滅台灣民眾黨，但是已從具體的行動證實，台灣民眾黨不僅沒有被打垮，而且隊伍、陣容越來越龐大，腳步也越來越堅定。
他說，邁向2026年的選戰，民眾黨在各地推出了非常多優秀的候選人，都是一時之選，大家都有信心，傾全黨之力、團結合作，把這些優秀的候選人送到地方議會去。
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