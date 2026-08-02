民進黨台北隊首場造勢 沈伯洋帶領議員喊團結拚勝選

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢暨第21屆主委、執評委就職典禮，並邀請市長參選人沈伯洋進行競選座談會，會議一開始由民進黨秘書徐國勇監交，將台北市黨部主委的印信由卸任主委張茂楠交給新任主委吳沛憶，台北市長參選人沈伯洋率北市26席議員及參選人、里長合體，徐國勇、沈伯洋競選總幹事吳思瑤、副總幹事王世堅及吳沛憶喊團結拚勝選。

王世堅致贈一個台灣原木做成的水瓢，象徵沈伯洋競選市長不怕熱，會全力以赴推動市政，沈伯洋致詞時也表示，最近的民調顯示，民進黨是台北市最大的政黨，大家要有信心，民進黨台北隊全壘打。

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，立委王世堅（右）贈送一個水瓢給台北市長參選人沈伯洋，象徵沈伯洋當選市長後不怕熱，會對市政全力以赴。記者鄭超文／攝影

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行第21屆主委、執評委就職典禮，會議一開始由民進黨秘書徐國勇（中）監交，將台北市黨部主委的印信由卸任主委張茂楠（左）交給新任主委吳沛憶（右）。記者鄭超文／攝影

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（右）進場與支持者握手致意。記者鄭超文／攝影

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（中）率北市26席議員及參選人、里長合體喊團結拚勝選並揮出強棒象徵全壘打。記者鄭超文／攝影

民進黨台北市黨部上午在萬華的格萊天漾大飯店舉行台北隊首場造勢，台北市長參選人沈伯洋（前右五）率北市26席議員及參選人、里長合體喊團結拚勝選。記者鄭超文／攝影