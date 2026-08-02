李四川跑遍新北29區強化陸戰 競選小物籌備中

國民黨新北市長參選人李四川今天與新北市議員林金結在土城區樂利國小舉辦市政說明會。被問及近期密集走訪各區，是否有強化陸戰布局意味，李四川表示，這幾個月已跑遍新北29區，持續與地方里長了解各地仍需精進之處，未來也會繼續傾聽地方聲音、解決問題。

李四川指出，他昨天一連跑了6個行政區，接下來仍會持續走訪29區，深入了解各地需求。他強調，透過與里長及地方人士交流，可以更清楚掌握地方目前仍待改善的問題，後續將好好處理。

至於是否規畫推出競選小物，李四川證實競選團隊已有相關安排，目前正在準備中，但未進一步透露品項及推出時間。