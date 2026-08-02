鄭麗文指陳見賢初選受傷最重 陳：心真的滿痛的
國民黨主席鄭麗文接受網路節目「政治一點明」節目專訪坦言，新竹縣的初選中，現任副縣長陳見賢「受傷很重」，整合還在努力當中；對此，陳見賢說，「心真的滿痛的」，由衷感謝大家的支持。
2026九合一選舉
陳見賢辦公室今發聲明，強調陳見賢向來支持善良、優秀的人。至於，地方人士、藍軍基層的一切鼓勵，陳見賢說，他都聽到了，也感覺很溫暖，由衷感謝大家的支持。
鄭麗文接受網路節目「政治一點明」專訪，分析地方選情。談及新竹縣長選舉，她說，新竹初選刀刀見骨，大家非常擔心整合問題，她當時第一時間就到新竹縣，感謝現任縣長楊文科跟議長等要角們，願意共體時艱，為大局著想。鄭麗文說，需要整合是事實，有傷痕也是事實，推動整合的過程還是順利的，但還沒有百分之百完成。當事人陳見賢受傷最重。
鄭麗文表示，陳見賢跟國民黨的關係很深，是老朋友，大家都不斷召喚他，可是他也有些不一樣的朋友往另外一個方向召喚他，加上他個人在初選過程當中所受的傷，還需要一點時間。
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