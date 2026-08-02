三鶯線功勞之爭 李四川批蘇巧慧攬市府功勞：開工時預算早已核定

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天重申，過去曾與立委吳琪銘爭取三鶯線前瞻預算，也協調地方議員推動電桿地下化，並表示沒有必要為了選舉抹煞他人努力。國民黨新北市長參選人李四川今表示，相關說法是議員對蘇巧慧提出的質疑，蘇應針對內容向議員說明。

李四川指出，三鶯線開工時，蘇巧慧才剛當上立委，相關預算在此之前已依比例核定。他認為，蘇巧慧長期將三鶯線建設成果形容得像是全由她一人爭取，也把原本屬於市府同仁的功勞攬到自己身上，因此才引發議員質疑。

李四川表示，蘇巧慧若認為相關指控有誤，可以就預算核定時程、中央與地方分工，以及市府團隊投入的內容，向提出質疑的議員進一步說明。