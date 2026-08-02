走訪29區聽見家長心聲 李四川拋親子政策回應蘇巧慧「水獺媽媽」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉辦「水獺媽媽樂園」活動，國民黨新北市長參選人李四川被問及是否有相對應的親子政策時表示，他先前已提出好孕專車服務延長至幼兒1歲、運動中心免費臨時托育，以及興建BabyBoss、大型兒童室內遊樂場等3項政見，未來也將增加兒童玩水設施，並推動「校校有公托」。

李四川表示，運動中心設置免費臨時托育，是希望父母在運動、休閒時能有喘息機會；興建BabyBoss及大型兒童室內遊樂場，則希望提供兒童更多休閒空間，讓孩子快樂成長。

李四川說，近期走遍新北29個行政區，許多家長及孩子反映，希望新北能有更多玩水場所，尤其夏季氣溫高，未來將增設相關設施，提供親子更多消暑及遊憩空間。

托育政策方面，李四川表示，將推動「校校有公托」，並透過容積獎勵，鼓勵私人企業增設托育設施，讓父母上班期間也能就近照顧、掌握孩子狀況，減輕家庭育兒負擔。