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找蔡英文、林郁婷助陣 蘇巧慧：未來還有更多好朋友

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行水獺媽媽樂園鶯歌場，香蕉哥哥吸引許多小朋友歡呼。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天舉行水獺媽媽樂園鶯歌場，香蕉哥哥吸引許多小朋友歡呼。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前邀請前總統蔡英文及奧運拳擊金牌得主林郁婷等大咖拍影片助陣，國民黨參選人李四川則說大咖是404萬市民。蘇巧慧今天受訪表示，這十年為新北、台灣努力過程，真的認識許多志同道合好朋友，來自各領域、不同行業，未來還會有更多好朋友一起分享對新新北的願景

2026九合一選舉

蘇巧慧說，上個禮拜她和楊双子一起談文化產業，這個禮拜和林郁婷是談基層體育，先前也和漁村青年談未來漁村經濟。

蘇巧慧說，未來還會有更多好朋友，大家用對談、影片方式，實際站出來和大家分享新世代對新新北的願景，一起期待未來的新北市是能更有活力、更有創意、更能凝聚眾人智慧的一個好城市。

林郁婷 蔡英文 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 願景 楊双子

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