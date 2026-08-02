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蔡壁如結束佛光山7天短期出家 首場為江啟臣站台

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如昨天下午剛結束短期出家，今天到台中清水紫雲巖，為江啟臣站台。記者游振昇/攝影
民眾黨前立委蔡壁如昨天下午剛結束短期出家，今天到台中清水紫雲巖，為江啟臣站台。記者游振昇/攝影

國民黨籍立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，民眾黨前立委蔡壁如前天下午結束佛光山7天短期出家修道會，她今天趕到台中清水為江啟臣站台；她在出關時說，觀世音菩薩留給我們世人最深刻的一句話，就是「慈悲沒有敵人」。

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蔡壁如表示，在佛光山7天沒使用手機，不知外界情形，昨天下午結束，今天上午到清水為江啟臣首場問政說明會站台，下午到烏日參加民眾黨慶活動。

她昨天在臉書發文說，剛從高雄佛光山結束7天的短期出家修道會出來，踏出佛光山的那一刻，心中滿滿的靜謐與平靜。

她昨天說，昨天是觀世音菩薩的成道日，特別有感觸。觀世音菩薩留給我們世人最深刻的一句話，就是「慈悲沒有敵人」，在這個紛紛擾擾的世界裡，我們每天都應該給自己一點時間，靜下心來，好好與自己的內心對話。

她說這7天的修道生活，對自己來說是一次很深刻的沈澱。充實了自我、也增長了福慧。更重要的是，讓她在精進修持中重新建構起心中的信心，面對未來的路，也能更有智慧、更有力量去好好掌握。

她說，星雲大師生活中的八個字「三好四給」。這一直是提醒自己的座右銘，也是她每天努力堅持的方向。 三好，說好話、做好事、存好心。四給，給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便。

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