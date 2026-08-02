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影／為江啟臣站台 盧秀燕：以前那個人當選後台中老人健保補助全取消

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。記者游振昇／攝影

國民黨籍立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。盧站台時說，市長和議長要配合，否則像前任市長胡志強做的老人健保補助，那個人和胡競選時說會繼續做，結果當選，台中市老人健保補助全部取消，一年大家少一萬，4年就少4萬補助。

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盧秀燕致訽時說，在清水此區大家要支持議長張清照再高票當選，因為議長要做事情、要爭取工作，市長如果沒有配合、沒有同心很難做，她說過去有一個例子，胡志強當台中市長時，開辦老人健保補助，65歲以上不用繳健保費，大家一年不用繳一萬多，市府幫你繳、替你負擔，讓你安心有健保。

她說當初換另一個市長競選的時候，對方也說，他當選後每項福利都會做。結果就任後，老人健保補助全部取消！一年大家少一萬，4年少4萬，盧秀燕說，因此市長跟議如果不同組，很麻煩，她說江啟臣如果當選，大家放心，大家福利依然有，和議長張清照配合爭取。江啟臣也回應，盧秀燕8年執政的福利措施，他如果當選市長會繼續做，而且升級做。

立法院副院長江啟臣獲國民黨正式提名參選台中市長，第一場基層問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，市長盧秀燕、議長張清照、黨部主委蘇柏興率藍營近30位藍營議員與他合體，高呼「凍蒜」聲不絕，展現藍營大團結氣勢。

8年前盧秀燕宣布參選台中市長，第一站也是從紫雲巖出發，四年前循慣例第一場問政說明會也選在紫雲巖；江啟臣循著盧的「勝利模式」，也選在紫雲巖為出發點，由議長張清照號召海線里長、社區發展協會理事長、農會幹部等重要地方樁腳數百人為他加油打氣。

張清照指出，國民黨主張「安定、和平、繁榮」，為了國家未來的穩定發展，人民能夠安全樂業，拜託鄉親堅定支持藍營提名的市長侯選人江啟臣，國民黨也要大團結，打贏年這底選戰。

盧秀燕說，她感念自己8年前參選市長第一場也辦在紫雲巖，感謝觀音靈感、鄉親有情，這是福地。這8年，張清照議長一直交待她，讓清水建設很多，海洋館國民運動中心、火車站跨站天橋、建國國小禮堂等，她呼籲大家要繼續支持，選票集支持張清照，再爭取更多建設。建設推動市長是否配合也很重要，因此市長要支持江啟臣，以免像前朝發生換人後老人健保補助被取消。

江啟臣表示，8年前，鄉親選出好的市長與好議長，才有如今清水美好發展。建設是一棒接一棒，台中連續8年被評選幸福城市，他會繼續這張成績單。

江啟臣說，他已準備好了，當選後會延續並加大加碼，讓市民感到幸福，並與國際接軌。他提出雙港（台中港與機場）連線，增加台中機場航線，加速門戶計畫推動；捷運藍線加速推動，與捷運橘線串連，加上海線雙軌高架，另國四延伸到台中港區，透過交通連結，讓海線發展快速；鰲峰山運動公園整體規畫，增設室內的自由車場館等等。

今天問政說明會包括藍營近30位議員全數到場，紫雲巖主委吳勝隆、清水農會總幹事顏秋月、當地里長等地方人士，大家一起先到紫雲巖參拜後，再步行到對面的紫雲巖文化大樓，發表參選宣言與政見。

立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。記者游振昇／攝影

立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣參選下屆台中市長，首場問政說明會今天在清水紫雲巖舉辦，台中市議長張清照號召地方重要人士力挺，市長盧秀燕也站台。記者游振昇／攝影

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