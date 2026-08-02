尷尬！陳怡君、朱政騏妻陪掃街 沈伯洋：綠營提名就4席

民進黨台北市長參選人沈伯洋今日到大同區太平市場與在地議員及提名參選人掃街拜票，不過中山、大同選區綠營選情激烈，因案遭停權現任議員陳怡君及涉共諜案被開除黨籍朱政騏皆表態參選到底，而陳、朱妻今天皆現身陪同掃街，外界好奇未來是否會尋求合作，沈表示，該區提名策略非常清楚就是4席。

沈伯洋今天到大同區延平市場掃街，更邀請在地議員顏若芳、林亮君、參選人賴俊翰、林子揚陪同，不過現場包含因涉助理費案遭停權的陳怡君、隆和里長、朱政騏老婆沈春華也到場陪同掃街，由於陳、朱二人都有可能參選到底，也讓現場多了一絲尷尬。

沈伯洋今天會前被媒體問到僅表示，黨內的提名非常明確就是包含顏若芳、林亮君、賴俊翰、林子揚，提名策略非常清楚就是4席。陪同一旁的沈神情相當嚴肅。

而沈伯洋也被問到，蔣萬安近日拋出倒閣議題，有綠營認為沈沒有完全困住蔣，沈伯洋則說，蔣提倒閣藍營沒什麼人響應，畢竟重選的也不是蔣，還是希望蔣能回歸市政，自己現階段則繼續努力像今天到市場聆聽市民意見，關心市政議題包含近日兒虐、營養午餐、預算浮濫等議題，這些也是市民所關心的。

而近日也跟不少大咖頻繁合理，是否藉此拉高選情，沈表示，民調都是一時的，現階段每個人對他來說都是大咖、戰將，特別是議員與參選人都是城市真正神經網絡，現階段就是勤走基層，收集市民意見，才是最重要。