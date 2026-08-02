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沈伯洋缺席立院兒虐專案報告 陳冠安轟欲蓋彌彰：遮掩質詢未到之實

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋結束訪美行程返台，召開訪美成果記者會。記者陳煜彬／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋結束訪美行程返台，召開訪美成果記者會。記者陳煜彬／攝影

備受關注的北市幼兒園虐童案，民進黨北市長參選人、立委沈伯洋也遭質疑缺席立院兒虐專案報告質詢，沈昨稱已書面質詢，透過資料了解地方政府SOP等，國民黨北市港湖議員參選人、前國會幕僚的陳冠安酸「沈伯洋不只市政草包，更是國會草包。」

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陳冠安說，7月30日，立院衛環委員會召開兒虐專案報告，沈伯洋當時登記質詢，卻因故未到。遭到批評後，沈辯解稱自己有書面質詢，來了解地方政府的SOP、兒虐案件平均回報速度等，且當天他要口試。

陳說，他很訝異沈伯洋當了兩年立委，不要說要了解地方政府的SOP，似乎連立院的SOP和慣例都搞不太清楚。立委真要了解政府的作業流程、法令規則或統計數據，發文索資即可。

「質詢是立委非常寶貴的核心職責，尤其是專案報告，都有特殊性和時效性，所以許多委員、辦公室助理都會做很多準備工作。」陳冠安說，比如在質詢前，透過索資來了解政府的作業流程、法令規則或統計數據，然後找出問題或是方式，公開詢問官員，促使行政部門改善，這就叫監督制衡。

陳提到，但顯然，沈伯洋並不懂監督制衡這四個字。「用質詢，來做索資。」這不就是在告訴大家，你根本沒好好準備質詢？更諷刺的是，索資短則幾天，多則一周就可以拿到資料。但若是要透過質詢來獲得資料，根據當天衛環召委裁示，行政部門僅需在兩周內提供。真想要資料，怎可能不選擇索資途徑而用書面質詢？

「沈伯洋捨近求遠，其實就只是欲蓋彌彰，假要資料之名，遮掩自己質詢未到之實。」陳說，最後他更想說，委員會開到下午並不算少見，但沈伯洋領著立法委員的薪資，竟在平日下午安排口試，然後還有臉把口試當作是缺席質詢的藉口。

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