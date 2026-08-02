聽新聞
0:00 / 0:00

蔡易餘媒合10台交通車 何子凡拋質疑

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡易餘媒合10台交通車，何子凡拋質疑。圖／何子凡提供
蔡易餘媒合10台交通車，何子凡拋質疑。圖／何子凡提供

嘉義縣政府昨天舉辦「115學年度國中小學校長佈達交接典禮」，嘉義縣議員何子凡今天剛宣布投入竹崎鄉長選舉，馬上在社群媒體上開砲，呼籲縣府應正視資源分配問題。民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘競選團隊執行長涂建軒回應，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。

2026九合一選舉

何子凡在臉書質疑蔡易餘，為何多年來這麼多縣立學校，有那麼多公務及載送學生比賽、活動需求，為何不能用公務預算編列經費採購公務車？蔡易餘未來如果有機會擔任嘉義縣長，能不能做到幫學校採購交通車，不要讓校長、主任、會長壓低身段四處拜託、求爹求娘，向企業及社會各界告窮募捐？這凸顯嘉義縣教育現場的窘境，絕非值得稱頌之事。

涂建軒回應，這幾年蔡易餘積極向中央爭取學校的建設經費，同時因為民間也樂於捐贈交通車，所以蔡易餘一直以來都很積極媒合，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。

蔡易餘 何子凡 嘉義 2026九合一選舉

延伸閱讀

公視經費遭提案刪凍 李遠：不解為何一直被對付

北市國中社團補助凍漲10年 議員曝雇主勞保費甩鍋家長會埋單

校園營運成本漲 竹市加碼補助…水電最高3.6萬、修繕30萬

嘉義竹崎高中雙喜臨門 校長、主任同獲2026師鐸獎

相關新聞

選情緊繃 新北市長激戰 藍綠大咖盡出

新北市長選戰激烈，大咖牌加持不斷，國民黨市長參選人李四川與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安不斷合體，民進黨參選人蘇巧慧也公布前總統蔡英文加持祝福的競選影片。李強調，他最大的「咖」就是新北市民，蘇則說，未來會彙集各界人才。

兒虐話題不斷 台北市長選戰 藍綠攻防加溫

北市長選戰最近因兒虐案攻防不斷，民進黨參選人沈伯洋被指去上節目，缺席立法院社福及衛環委員會兒虐專案報告，沈伯洋指出，這是烏龍爆料，沒有在上節目，「我在口試」改成書面質詢，市府副發言人魏汶萱表示，網路直播不用「硬拗」，大家也都看到。

蔡易餘媒合10台交通車 何子凡拋質疑

嘉義縣政府昨天舉辦「115學年度國中小學校長佈達交接典禮」，嘉義縣議員何子凡今天剛宣布投入竹崎鄉長選舉，馬上在社群媒體上開砲，呼籲縣府應正視資源分配問題。民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘競選團隊執行長涂建軒回應，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。

選情初探／台中北區4搶3 藍綠對決內部競合

台中市第九選區（北區）市議員應選三席，二○二六年選舉依照慣例，藍綠各提名兩人，形成四搶三局面。現任者包括國民黨的陳政顯、陳文政，以及民進黨的陳俞融；民進黨另提名時代力量前副秘書長簡嘉佑參戰，選情呈現藍綠對決、同時也有藍綠內部競合的態勢。

黃玉芬將3戰彰化市長 藍營恐分裂

國民黨彰化縣前議員黃玉芬將第三度投入彰化市長選舉，藍營恐重蹈分裂局面，不利國民黨參選人陳文賓的選情，陳文賓強調會勤跑基層爭取選民支持，縣黨部主委蕭景田籲黃玉芬不要違紀參選；民進黨參選人黃柏瑜則樂觀其成。

問鼎中市 藍綠競選團隊成軍 隔空開火

台中市長選戰升溫，國民黨參選人江啟臣、民進黨參選人何欣純昨不約而同公布競選團隊，江請來台中市長盧秀燕擔任競總主委，何找到海基會董事長蘇嘉全接下競選委員會總召，雙方隔空開火，盧酸綠營「手忙腳亂」，何陣營宣稱民調已拉近到個位數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。