蔡易餘媒合10台交通車 何子凡拋質疑

嘉義縣政府昨天舉辦「115學年度國中小學校長佈達交接典禮」，嘉義縣議員何子凡今天剛宣布投入竹崎鄉長選舉，馬上在社群媒體上開砲，呼籲縣府應正視資源分配問題。民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘競選團隊執行長涂建軒回應，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。

何子凡在臉書質疑蔡易餘，為何多年來這麼多縣立學校，有那麼多公務及載送學生比賽、活動需求，為何不能用公務預算編列經費採購公務車？蔡易餘未來如果有機會擔任嘉義縣長，能不能做到幫學校採購交通車，不要讓校長、主任、會長壓低身段四處拜託、求爹求娘，向企業及社會各界告窮募捐？這凸顯嘉義縣教育現場的窘境，絕非值得稱頌之事。

涂建軒回應，這幾年蔡易餘積極向中央爭取學校的建設經費，同時因為民間也樂於捐贈交通車，所以蔡易餘一直以來都很積極媒合，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。