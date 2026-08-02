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選情緊繃 新北市長激戰 藍綠大咖盡出

聯合報／ 記者林昭彰林媛玲王長鼎／新北報導
國民黨新北市參選人李四川（右）昨出席三峽納涼祭，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影
國民黨新北市參選人李四川（右）昨出席三峽納涼祭，民眾熱情握手及索取簽名還高喊「支持李四川」。記者王長鼎／攝影

新北市長選戰激烈，大咖牌加持不斷，國民黨市長參選人李四川與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安不斷合體，民進黨參選人蘇巧慧也公布前總統蔡英文加持祝福的競選影片。李強調，他最大的「咖」就是新北市民，蘇則說，未來會彙集各界人才。

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李四川昨到淡水參加與市議員參選人呂鈞鴻聯合競選總部成立大會時，提及侯市長從他參選一路給予很多協助，「我們兩個都是用做的，不對外說，我想一路以來他給我的支持，我一定會好好接下他這一棒，因為我們兩個是最好的戰友。」

對於蘇巧慧前晚公布前總統蔡英文及金牌奧運選手林郁婷支持她的競選影片，李四川笑說，他最大的「咖」就是新北市四○四萬市民，市民就是他的「大咖」，一定會全力以赴。

蘇巧慧表示，她很感謝小英總統及林郁婷願意站出來，未來她會凝聚各行業各領域的人才，作為新北市長就是要打造更好的舞台，讓每個人各自發揮精采，新時代就是需要有感染力有熱情的市長，才能帶動整個城市更快前進。

捷運三鶯線通車雙方展開攻防戰，李四川競選辦公室發言人郭音蘭批蘇巧慧屢屢搶割捷運三鶯線政績，忽視市長侯友宜及第一線市府團隊多年付出，不斷將個人功勞凌駕在第一線團隊之上，根本是「前人種樹，巧慧乘涼」。

李四川也質疑「我不曉得她對三鶯線的貢獻在哪？因為所有的規畫、設計都在她當立委之前」。

蘇巧慧回應，這十年來，她和現在的新北市府一起經歷過非常多重大建設和活動，從剛通車的三鶯線及正在努力的金城交流道都是。

蘇巧慧競選辦公室指出，蘇立委任內協助爭取納入中央前瞻基礎建設計畫、協調協助電纜地下化以利施工，反諷李四川是否離開新北太久而缺乏資訊掌握。

發言人馬亨亨．夷將說，許多重大工程經費因為原物料上漲而面臨壓力，蘇巧慧和吳琪銘於二○一七年共同爭取將捷運三鶯線納入中央前瞻基礎建設計畫，讓三鶯線獲得上百億元的經費挹注，加速工程進度。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨至新店出席公益樂齡運動活動。圖／蘇巧慧競辦提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨至新店出席公益樂齡運動活動。圖／蘇巧慧競辦提供

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