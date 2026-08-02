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兒虐話題不斷 台北市長選戰 藍綠攻防加溫
北市長選戰最近因兒虐案攻防不斷，民進黨參選人沈伯洋被指去上節目，缺席立法院社福及衛環委員會兒虐專案報告，沈伯洋指出，這是烏龍爆料，沒有在上節目，「我在口試」改成書面質詢，市府副發言人魏汶萱表示，網路直播不用「硬拗」，大家也都看到。
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蔣萬安、沈伯洋昨行程滿檔，兩人下午也都出席太極門氣功養生學會六十周年特展慶祝活動，但不同時間，同場未同框。
蔣萬安提到，北市府過去這幾年，和太極門所追求的理念不謀而合，希望追求愛與和平，實踐理念，帶給下一代更美好幸福的生活。
沈伯洋說，自己就是不斷地在每一個行政區跑，上午來改建後的中崙市場，下午在信義有陀螺比賽、客家活動，還有內湖的脫口秀，在交流時多收集大家意見，八月要開始提政見，希望專注把北市變得更好。
不過近日綠營猛攻北市兒虐案，但沈伯洋反被爆出，去上節目因此未出席衛環委員會七月卅日兒虐專案報告。沈伯洋回應，這是烏龍爆料，他那時登記後，做了書面質詢，因為他需要衛福部調資料，目前回報速度平均為何，也希望教育部能說明地方政府針對這類案件的處置ＳＯＰ是什麼。
蔣萬安說，市府對不當對待或是虐童是零容忍，也絕不寬貸，也都一定是秉持著從嚴、從重、從速來處置。市府副發言人魏汶萱說，委員不用硬拗，事實就是七月卅日他在衛環委員會時間，上網路直播節目，大家也都看到，他選擇上節目暢談選舉，放棄在立院對兒少保護的質詢。
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