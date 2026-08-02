聽新聞
0:00 / 0:00

兒虐話題不斷 台北市長選戰 藍綠攻防加溫

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導

北市長選戰最近因兒虐案攻防不斷，民進黨參選人沈伯洋被指去上節目，缺席立法院社福及衛環委員會兒虐專案報告，沈伯洋指出，這是烏龍爆料，沒有在上節目，「我在口試」改成書面質詢，市府副發言人魏汶萱表示，網路直播不用「硬拗」，大家也都看到。

2026九合一選舉

蔣萬安、沈伯洋昨行程滿檔，兩人下午也都出席太極門氣功養生學會六十周年特展慶祝活動，但不同時間，同場未同框。

蔣萬安提到，北市府過去這幾年，和太極門所追求的理念不謀而合，希望追求愛與和平，實踐理念，帶給下一代更美好幸福的生活。

沈伯洋說，自己就是不斷地在每一個行政區跑，上午來改建後的中崙市場，下午在信義有陀螺比賽、客家活動，還有內湖的脫口秀，在交流時多收集大家意見，八月要開始提政見，希望專注把北市變得更好。

不過近日綠營猛攻北市兒虐案，但沈伯洋反被爆出，去上節目因此未出席衛環委員會七月卅日兒虐專案報告。沈伯洋回應，這是烏龍爆料，他那時登記後，做了書面質詢，因為他需要衛福部調資料，目前回報速度平均為何，也希望教育部能說明地方政府針對這類案件的處置ＳＯＰ是什麼。

蔣萬安說，市府對不當對待或是虐童是零容忍，也絕不寬貸，也都一定是秉持著從嚴、從重、從速來處置。市府副發言人魏汶萱說，委員不用硬拗，事實就是七月卅日他在衛環委員會時間，上網路直播節目，大家也都看到，他選擇上節目暢談選舉，放棄在立院對兒少保護的質詢。

2026九合一選舉

延伸閱讀

兒虐案交鋒…蔣萬安稱沒授權夏莉絲 沈伯洋：要採取法律行動？

北市4年8起重大兒虐 綠委要蔣萬安負起政治責任

重罰虐童幼兒園被指斷尾求生？蔣萬安：市府從速從重裁處

北投兒虐案知情園長只罰3萬 黃瀞瑩：大人不對、大人來補救

相關新聞

選情緊繃 新北市長激戰 藍綠大咖盡出

新北市長選戰激烈，大咖牌加持不斷，國民黨市長參選人李四川與新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安不斷合體，民進黨參選人蘇巧慧也公布前總統蔡英文加持祝福的競選影片。李強調，他最大的「咖」就是新北市民，蘇則說，未來會彙集各界人才。

兒虐話題不斷 台北市長選戰 藍綠攻防加溫

北市長選戰最近因兒虐案攻防不斷，民進黨參選人沈伯洋被指去上節目，缺席立法院社福及衛環委員會兒虐專案報告，沈伯洋指出，這是烏龍爆料，沒有在上節目，「我在口試」改成書面質詢，市府副發言人魏汶萱表示，網路直播不用「硬拗」，大家也都看到。

蔡易餘媒合10台交通車 何子凡拋質疑

嘉義縣政府昨天舉辦「115學年度國中小學校長佈達交接典禮」，嘉義縣議員何子凡今天剛宣布投入竹崎鄉長選舉，馬上在社群媒體上開砲，呼籲縣府應正視資源分配問題。民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘競選團隊執行長涂建軒回應，在爭取預算補助的同時，結合民間力量雙管齊下，是目前實質改善學校困境的最快途徑。

選情初探／台中北區4搶3 藍綠對決內部競合

台中市第九選區（北區）市議員應選三席，二○二六年選舉依照慣例，藍綠各提名兩人，形成四搶三局面。現任者包括國民黨的陳政顯、陳文政，以及民進黨的陳俞融；民進黨另提名時代力量前副秘書長簡嘉佑參戰，選情呈現藍綠對決、同時也有藍綠內部競合的態勢。

黃玉芬將3戰彰化市長 藍營恐分裂

國民黨彰化縣前議員黃玉芬將第三度投入彰化市長選舉，藍營恐重蹈分裂局面，不利國民黨參選人陳文賓的選情，陳文賓強調會勤跑基層爭取選民支持，縣黨部主委蕭景田籲黃玉芬不要違紀參選；民進黨參選人黃柏瑜則樂觀其成。

問鼎中市 藍綠競選團隊成軍 隔空開火

台中市長選戰升溫，國民黨參選人江啟臣、民進黨參選人何欣純昨不約而同公布競選團隊，江請來台中市長盧秀燕擔任競總主委，何找到海基會董事長蘇嘉全接下競選委員會總召，雙方隔空開火，盧酸綠營「手忙腳亂」，何陣營宣稱民調已拉近到個位數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。