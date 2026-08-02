選情初探／高雄原住民選區 綠企圖強 藍翻轉挑戰大

高雄市共一席平地及三席山地原住民議員，民進黨多年執政下，原民地區不再是藍營鐵票區，目前現任議員兩席是綠營友軍、一席無黨，一席由國民黨掌握。年底選舉民進黨下軍令搶三席，國民黨提名三人應戰，盼由母雞柯志恩帶領翻轉選情。

第十二選區（平地原住民）出現兩藍一綠、三搶一局勢。民進黨徵召左楠區市議員李雅慧辦公室執行長巫振興參選，巫上次曾參選，以些微差距輸給國民黨王義雄，此次捲土重來。

國民黨因故未提名現任議員王義雄，開放黨內有志之士參選。除王義雄尋求連任外，另有立委黃仁服務處主任宋紹銘參選，藍營投票恐出現分裂。

國民黨提名三人參選山地原住民，第十三選區（那瑪夏等區）葛姵瑩是第二次對戰無黨籍現任議員陳幸富，第十四選區（桃源等區）提名退休校長洪英雄、第十五選區（茂林等區）提名現任鄉代會主席陳奕蓁角逐。

民進黨原住民選區提名權在中央黨部，僅徵召巫振興參選第十二選區（平地原住民），三個山地原住民選區皆未提名。現任議員高忠德及范織欽與民進黨友好，在無其他綠營潛在人選競爭下，等同被民進黨保送參選，藍綠選票通吃。

四席議員中僅陳幸富未加入藍綠陣營，但他胞兄陳幸雄是高市原民會副主委，地方人士認為綠營未提名新人競爭，陳也算廣義友軍。

市長陳其邁執政五年多來勤跑山區，挹注基礎建設不手軟，更撒幣推動農用搬運車補助，不僅自身得票數成長，也打破鐵票區藩籬，綠營年底企圖攻下三席，相形下藍營選情比以往更艱困。