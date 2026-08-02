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黃國昌合體謝龍介台南助選 喊藍白合「不用懷疑」

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨南市長參選人謝龍介（右）昨合體為民眾黨南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑」。記者周宗禎／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨南市長參選人謝龍介（右）昨合體為民眾黨南市議員參選人陳詩薇站台，強調藍白合「不用懷疑」。記者周宗禎／攝影

民眾黨主席黃國昌、國民黨台南市長參選人謝龍介昨在台南合體，兩人一致強調，藍白在台南不僅合作無間、更以藍白同框精選看板、相互站台等具體行動合作，彰顯「藍白合示範區」。謝龍介說，藍白合在台南加起來有百分之五十支持率，「再加○點一的力量」市長就當選了。此支持率在大新營地區可選上「兩個半市議員」。黃國昌說，藍白合在台南「不用懷疑、絕對不用懷疑」。

2026九合一選舉

台南市第一選區民眾黨市議員參選人陳詩薇、民眾黨立委許忠信昨天舉行「聯合服務處啟用暨揭牌儀式」。活動以「改變繼續成真 期待與您相聚」為主軸，陳詩薇展現民眾黨深耕溪北、為地方服務的決心。許忠信則提到台南溪北地區近年嚴重邊緣化、人口老化，希望正視。

謝龍介、黃國昌都稱讚陳詩薇年輕、有活力，了解地方需求，黃國昌希望溪北鄉親能夠「一票投給國民黨蔡育輝、一票投給民眾黨的陳詩薇」，謝龍介出席陳詩薇、許忠信聯合服務處成立，就是藍白合最具體行動。而國民黨資深議員蔡育輝有高度民意支持，未來與陳詩薇一老一少搭配，能對市政作最好的監督。

黃國昌表示，民眾黨有決心在台南扎根、服務，不論在選戰或翻轉溪北等市政議題，都會和未來的市長謝龍介緊密合作，打造新氣象。謝龍介指出，第一選區原國民黨議員張世賢過世，國民黨未再提名、空出一席就是要禮讓民眾黨、展現藍白合作。

2026九合一選舉

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