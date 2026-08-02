選情初探／台中北區4搶3 藍綠對決內部競合

台中市第九選區（北區）市議員應選三席，二○二六年選舉依照慣例，藍綠各提名兩人，形成四搶三局面。現任者包括國民黨的陳政顯、陳文政，以及民進黨的陳俞融；民進黨另提名時代力量前副秘書長簡嘉佑參戰，選情呈現藍綠對決、同時也有藍綠內部競合的態勢。

北區人口為十四萬三千四百九十九人，較四年前減少約一千多人，減幅約百分之一。回顧二○二二年市議員選舉，選舉人數十一萬七千三百一十五人，投票率為五成七九二。陳政顯拿一萬八千二百三十六票，占兩成七四；陳俞融一萬六千六百二十一票，占兩成五四；陳文政一萬六千五百七十四票，占兩成四九。另落選頭民進黨籍賴佳微獲一萬一千六百四十三票，占一成七五四。當選者票數差距不大，長期呈現藍綠拉鋸的局面。

從個別背景觀察，陳政顯出身議員助理，議員三連霸，勤跑基層。陳文政連任兩屆，有岳父、前副議長陳天汶的支持，並持續拓展年輕族群和空戰部分。

民進黨方面，陳俞融為前市長張溫鷹之女，問政風格犀利，在綠營支持者間評價不錯，連任態勢被看好。不過若其持續衝高票數，勢必也會壓縮同黨參選人簡嘉佑的空間。

簡嘉佑曾任時代力量副秘書長，此次由立法院前副院長蔡其昌強力輔選。從近期選舉數據觀察，二○二四年立委選舉中，莊競程雖未連任，但在北區拿下三萬五千二百六十七票，相較陳俞融與賴佳微合計的市議員得票二萬八千二百六十四票，多出約兩成。簡嘉佑主打「台派加一」，與陳俞融路線相近，綠營支持者如何分配選票，將成關鍵變數。

此外，北區中間選民約占兩成至兩成五。各參選人除了鞏固基本盤，也必須提出具體政見、累積服務口碑與展現個人特質，爭取中間選民認同。

北區擁有中國醫藥大學、台中科技大學、國立台灣體育運動大學，以及台中一中、台中二中等指標學校，長期被視為台中的文教區。不過，由於屬於較早開發地區，近年台中整體人口快速成長之際，北區人口反而呈現緩減。藍綠長期深耕，誰能提出讓舊城區翻新、帶動發展的具體願景與政策，將是爭取選民支持的重要關鍵。